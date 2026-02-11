Le Bénin se dote d’une stratégie à l’horizon 2031

Le ministère du numérique et de la digitalisation, en partenariat avec le cabinet Deloitte, a élaboré la stratégie numérique du Bénin à l’horizon 2031. Cette vision a été définie à l’issue d’un séminaire stratégique organisé les 5 et 6 février 2026 à Cotonou.

La rencontre selon Karim Koundi, associé au cabinet Deloitte, visait à mobiliser et à fédérer l’ensemble des parties prenantes publiques et privées du secteur autour d’une vision commune. L’objectif d’après lui, étant de favoriser une appropriation collective de la stratégie et d’assurer l’alignement des priorités et des actions pour les prochaines années. Les travaux ont notamment porté sur la définition des orientations et des initiatives stratégiques devant guider le développement du numérique au cours du prochain quinquennat.

Ce séminaire selon la ministre du numérique et de la digitalisation, devait permettre de répondre à une question cruciale : quel Bénin numérique bâtir à l’horizon 2031 ?

Aurélie Adam Soulé Zoumarou a rappelé à cette occasion que le gouvernement attend une stratégie globale, couvrant l’ensemble des domaines du numérique. Elle a également souligné que, malgré les progrès réalisés, plusieurs défis persistent. Parmi ceux-ci figurent l’accès insuffisant à la connectivité, la couverture et la qualité de l’internet haut débit, ainsi que la persistance de la fracture numérique.

La ministre n’a pas manqué d’évoquer les enjeux liés à la protection des données à caractère personnel, à la transformation numérique des PME et au financement des start-up ; lesquels nécessitent des réponses adaptées et renforcées.

Elle a exhorté les participants à contribuer activement aux réflexions afin de garantir la cohérence et la solidité de la vision stratégique du Bénin numérique à l’horizon 2031.

