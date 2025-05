Création de la Société des infrastructures maritimes et fluvio-lagunaires du Bénin

En Conseil des ministres, mercredi 28 mai 2025, le gouvernement a entériné la création de la Société Béninoise d’Infrastructures maritimes et fluvio-lagunaires.

Les statuts de la Société Béninoise d’Infrastructures maritimes et fluvio-lagunaires ont été approuvés en Conseil des ministres du 28 mai 2025.

La Société « aura pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre les stratégies à long terme de protection de la côte béninoise. Celles-ci peuvent combiner les dragages des fonds marins ou lagunaires, la recomposition du territoire et la préservation des espaces naturels. Elle s’occupera, par ailleurs, de la construction et de l’exploitation d’un chantier naval, avec pour responsabilité d’entretenir les engins flottants nationaux et d’assurer leur navigabilité », précise le gouvernement.

Le Conseil a instruit les ministres concernés à l’effet de prendre les dispositions appropriées en vue de son opérationnalisation diligente.

