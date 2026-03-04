Le Bénin se dote d’un système de vidéo-protection des villes et frontières

Réuni en conseil ce mercredi 04 mars 2026 sous la présidence du Chef de l’Etat, les membres du gouvernement ont autorisé le déploiement d’un système de vidéo surveillance dans certaines villes et espaces frontaliers .

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le déploiement de la vidéo-protection à des fins de sécurité, favorise entre autres, une surveillance en temps réel des grandes villes, une meilleure sécurisation des infrastructures critiques, une prévention des actes criminels. Il permet également une meilleure gestion des libertés publiques, un renforcement de la protection des personnes et des biens et une plus grande efficacité dans la conduite des enquêtes judiciaires.

Ce dispositif apportera donc une plus-value aux Forces de sécurité dans leur mission de maintien de la paix, de la quiétude et de la tranquillité publique.

L’implémentation de ce dispositif commence par des points stratégiques de certaines villes de même qu’au niveau de quelques localités frontières.

