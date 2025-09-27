samedi, 27 septembre 2025 -

Lutte contre le terrorisme

Le Bénin se dote d’un robot de déminage




Au Bénin, les Forces de défense et de sécurité (FDS), viennent d’être dotées d’un outil important de lutte contre le terrorisme. Il s’agit de robot de déminage, mis à la disposition du Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution (CPADD), le jeudi 25 septembre 2025 à Ouidah, dans le département de l’Atlantique.

Le Bénin franchit un nouveau cap dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, avec l’acquisition de robot de déminage mis à la disposition du Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution. C’était à l’occasion d’une cérémonie co-présidée par le Chef d’Etat-Major des Forces Armées Béninoises, l’Ambassadeur du Royaume des Pays Bas près le Benin, et le premier secrétaire, représentante de l’Ambassadeur de l’Allemagne au Benin.

Le robot de déminage selon une publication de l’Union européenne (UE), est doté de capacités qui lui permettent de chercher, de retirer et de démonter des explosifs improvisés que les groupes armés utilisent lors des attaques. La mise à disposition de ce robot s’inscrit dans le cadre programme du Mécanisme de Stabilité des Etats Côtiers (MSEC), conjointement financé par les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume Unie. En mettant le robot de déminage à disposition, les partenaires entendent d’une part, renforcer les capacités de formation du CPADD, et contribuer d’autre part, à l’amélioration de la sécurité dans les zones menacées par l’expansion des Organisations extrémistes violentes (OEVs), non seulement au Bénin mais dans tous les pays d’intervention du MSEC.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

27 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




