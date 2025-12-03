Le Bénin se dote d’un laboratoire d’analyse ADN

En Conseil des ministres ce mercredi 03 décembre 2025, le gouvernement a marqué son accord pour l’implémentation de la Plateforme de Recherche, d’Investigation et d’Analyse médico-légale (PRIAM).

Le Bénin sera bientôt doté d’un laboratoire national d’analyse ADN autonome, conforme aux standards internationaux. Ce laboratoire sera opérationnel à travers la Plateforme de Recherche, d’Investigation et d’Analyse médico-légale. La décision a été prise ce mercredi 03 décembre 2025 en Conseil des ministres.

Selon le communiqué du gouvernement, l’absence d’un dispositif d’analyse ADN constitue une faiblesse structurelle majeure dans le fonctionnement de la chaîne judiciaire des pays de la sous-région. Cette lacune impacte négativement la célérité des procédures, la résolution des affaires criminelles complexes et la souveraineté de l’État en matière de gestion des données sensibles.

La mise en place de la PRIAM, solution pertinente à cette insuffisance consistera à :

– la mise en place d’un laboratoire modulaire robotisé de 220 m², entièrement équipé, adapté aux conditions climatiques locales ;

– la formation certifiante de l’équipe technique dédiée ainsi qu’en des sessions spécifiques à l’attention de l’ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire (Officiers de police judiciaire, magistrats, greffiers, experts techniques) ;

– un accompagnement opérationnel suivi par un laboratoire d’hématologie médico-légale européen pendant deux ans, avec assistance à l’exploitation, transfert de compétences et appui à l’obtention de l’accréditation ISO 17025.

Cet ensemble intégré selon le gouvernement, a l’avantage d’assurer la pleine opérationnalité du laboratoire au bout d’un an et l’accréditation internationale à l’issue de la deuxième année. En Afrique subsaharienne, détaille le Conseil des ministres, « un seul laboratoire de même type dispose actuellement de cette accréditation ».

La mise en œuvre de la PRIAM fera du Bénin le pôle régional de référence en analyse ADN, en raison des retombées évidentes telles que la maîtrise des données génétiques nationales ; l’accélération des procédures criminelles et l’amélioration du taux de résolution des enquêtes.

F. A. A.

3 décembre 2025 par