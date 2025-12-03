mercredi, 3 décembre 2025 -

843 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Police scientifique

Le Bénin se dote d’un laboratoire d’analyse ADN




En Conseil des ministres ce mercredi 03 décembre 2025, le gouvernement a marqué son accord pour l’implémentation de la Plateforme de Recherche, d’Investigation et d’Analyse médico-légale (PRIAM).

Le Bénin sera bientôt doté d’un laboratoire national d’analyse ADN autonome, conforme aux standards internationaux. Ce laboratoire sera opérationnel à travers la Plateforme de Recherche, d’Investigation et d’Analyse médico-légale. La décision a été prise ce mercredi 03 décembre 2025 en Conseil des ministres.
Selon le communiqué du gouvernement, l’absence d’un dispositif d’analyse ADN constitue une faiblesse structurelle majeure dans le fonctionnement de la chaîne judiciaire des pays de la sous-région. Cette lacune impacte négativement la célérité des procédures, la résolution des affaires criminelles complexes et la souveraineté de l’État en matière de gestion des données sensibles.
La mise en place de la PRIAM, solution pertinente à cette insuffisance consistera à :
 la mise en place d’un laboratoire modulaire robotisé de 220 m², entièrement équipé, adapté aux conditions climatiques locales ;
 la formation certifiante de l’équipe technique dédiée ainsi qu’en des sessions spécifiques à l’attention de l’ensemble des acteurs de la chaîne judiciaire (Officiers de police judiciaire, magistrats, greffiers, experts techniques) ;
 un accompagnement opérationnel suivi par un laboratoire d’hématologie médico-légale européen pendant deux ans, avec assistance à l’exploitation, transfert de compétences et appui à l’obtention de l’accréditation ISO 17025.
Cet ensemble intégré selon le gouvernement, a l’avantage d’assurer la pleine opérationnalité du laboratoire au bout d’un an et l’accréditation internationale à l’issue de la deuxième année. En Afrique subsaharienne, détaille le Conseil des ministres, « un seul laboratoire de même type dispose actuellement de cette accréditation ».
La mise en œuvre de la PRIAM fera du Bénin le pôle régional de référence en analyse ADN, en raison des retombées évidentes telles que la maîtrise des données génétiques nationales ; l’accélération des procédures criminelles et l’amélioration du taux de résolution des enquêtes.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




Plus de 3 tonnes de faux médicaments saisis


3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une vaste opération policière menée dans la soirée du 22 novembre 2025 (…)
Lire la suite

Une sexagénaire condamnée pour avoir battu sa domestique


2 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal d’Abomey-Calavi a condamné, ce mardi 02 décembre 2025, une (…)
Lire la suite

Une femme risque 60 mois de prison dans une affaire de location de (…)


2 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a jugé, ce mardi 02 (…)
Lire la suite

Deux présumés voleurs de motocyclettes arrêtés, 05 motos saisies


25 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Natitingou, commune située dans le département de l’Atacora, la (…)
Lire la suite

Une dizaine d’otages libérés à Kalalé


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des personnes enlevées en octobre 2025 dans la commune de Kalalé, au (…)
Lire la suite

La SGDS et la CESYCOTAM s’unissent pour responsabiliser les ‘’zémidjans’’


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’édition 2025 du projet « Top citoyen top sécurité » de la Centrale (…)
Lire la suite

Un féticheur écope de 60 mois de prison pour escroquerie


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le mercredi 19 novembre 2025, le tribunal d’Abomey-Calavi a rendu son (…)
Lire la suite

Un cambrioleur se venge de sa victime et écope de 60 mois de prison


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le tribunal d’Abomey-Calavi, a rendu ce mercredi 19 novembre 2025, son (…)
Lire la suite

La Police innove avec une patrouille spéciale à vélo


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une patrouille spéciale à vélo de la Police a parcouru certains axes de (…)
Lire la suite

En appel, la Cour ordonne le réexamen du dossier Houndégnon


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
: Le verdict de la Chambre des appels de la CRIET sur la décision (…)
Lire la suite

La Chambre des appels réduit les peines de Vodonou et ses coaccusés


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Chambre des appels de la Cour de répression des infractions (…)
Lire la suite

Condamné à 14 ans de prison, Désiré Vodonou voit sa peine réduite à 7 ans


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La chambre des appels de la CRIET a rendu ce lundi 17 novembre 2025 son (…)
Lire la suite

Une jeune femme condamnée pour 5 millions F de MoMo impayés


11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a (…)
Lire la suite

Un ressortissant nigérien jugé pour outrage au Président Talon


11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un ressortissant nigérien a été jugé, ce mardi 11 novembre 2025, lors (…)
Lire la suite

100 kg de produits pharmaceutiques contrefaits saisis


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre 2025, la Police (…)
Lire la suite

2 commerçants expulsés pour 24 et 18 mois d’arriérés de loyers


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Saisi, le 7 mars 2025, d’un litige portant sur la résiliation de baux (…)
Lire la suite

7000 plaintes de violences aux femmes enregistrées


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Plus de 7.000 plaintes de violences faites aux femmes ont été (…)
Lire la suite

La police se rapproche des populations avec le 117


8 novembre 2025 par Marc Mensah
La Police républicaine dispose désormais d’un centre d’appel dédié et (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires