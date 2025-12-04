jeudi, 4 décembre 2025 -

Championnat scolaire africain

Le Bénin sacré champion du tournoi UFOA-B

Médaille d’or, 100 000 dollars et qualification pour la CAN Scolaire 2026




Le Bénin a remporté, jeudi 04 décembre 2025, la 4ᵉ édition du tournoi UFOA-B U15 Scolaires, qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Scolaire 2026, en s’imposant au Niger.

Les Guépards scolaires du Bénin ont battu Les Menas scolaires du Niger lors d’une séance de tirs au but (5-4) au stade du 04 Août de Ouagadougou ce jeudi 04 décembre 2025. Les deux équipes étaient à égalité (1-1) à la fin du temps règlementaire.

Le Bénin remporte ainsi la 4ᵉ édition du tournoi UFOA-B U15 Scolaires.

Le sacre s’accompagne de plusieurs récompenses : la médaille d’or, une cagnotte de 100 000 dollars (plus de 50 millions FCFA) et surtout la qualification pour la CAN. Les Guépards U15 devront maintenant se préparer pour représenter le Bénin à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Scolaire 2026.
M. M.

4 décembre 2025




