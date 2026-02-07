Le Bénin s’impose face à l’Égypte

La sélection féminine U20 du Bénin a réalisé une belle opération en s’imposant 1-0 face à l’Égypte, au Caire, ce vendredi 6 février 2026.Le match compte pour les éliminatoires de la Coupe du monde des moins de 20 ans.

Les Amazones ont fait la différence grâce à un but de Romaine Gandonou à la 68e minute lors de la manche aller du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 Pologne 2026.

À l’issue d’une rencontre disputée, le sélectionneur béninois Abdoulaye Ouzérou a salué la prestation de ses joueuses tout en appelant à la vigilance : « Nous sommes venus chercher un avantage et ce n’a pas été facile. Je suis satisfait du travail des filles. C’est un résultat positif, mais attention, le match retour à Lomé dans une semaine sera décisif », a-t-il déclaré.

Héroïne du match, Romaine Gandonou a également exprimé sa satisfaction : « J’ai vu que la gardienne était légèrement sortie, j’ai tenté ma chance et ça a marché. Nous allons continuer à bien travailler pour obtenir la qualification », a-t-elle confié..

Le match retour est prévu le vendredi 13 février au stade de Kégué à Lomé.

M. M.

