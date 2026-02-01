Le Bénin s’impose comme un modèle régional du climat des affaires

Le rapport Businesse Ready (B-Ready 2025) de la Banque mondiale a été présenté aux acteurs des médias et du monde des affaires le vendredi 30 janvier 2026. Sur les 10 domaines ayant fait objet d’évaluation, le Bénin se distingue par très bons résultats aussi bien dans la zone UEMOA que dans l’espace CEDEAO, et à l’échelle du continent africain.

On connait désormais les notes du Bénin au classement du rapport Business Ready 2025. Le coordonnateur de la cellule du climat des affaires du ministère de l’économie et des finances, Ilyas SINA l’a présenté aux professionnels des médias et aux acteurs du monde des affaires lors d’une séance le vendredi 30 janvier 2026. Ladite évaluation repose sur 10 indicateurs à savoir :

1-L’implantation des entreprises : Elle est relative aux formalités d’accès au foncier, transfert de propriété, les formalités de location de bureau, les formalités d’obtention de permis de construire. Le Bénin dans ce domaine, est 1er dans l’espace UEMOA, 1er dans la CEDEAO, et 4e en Afrique.

2-Les services d’utilité publique : Ils ont trait aux formalités d’accès à l’eau, à l’électricité et à l’internet pour les entreprises. Le Bénin occupe ici le premier rang au sein de l’UEMOA et dans la CEDEAO ; et 3e à l’échelle du continent africain ;

3-Taxation (fiscalité) : Elle concerne les régies fiscales, les procédures de déclaration de paiement des impôts, la transparence en matière fiscale, la qualité des enquêtes fiscales. Le Bénin dans ce domaine est 1er dans l’UEMOA, 1er dans la CEDEAO, et 3e en Afrique ;

4-Commerce international : Il concerne la facilité de commerce à l’import et à l’export, les procédures de dédouanement, les coûts, la qualité de l’infrastructure aéroportuaires). Le Bénin ici, est 1er dans l’UEMOA et dans la CEDEAO, et 5e en Afrique. Le coordonnateur de la cellule du climat des affaires a insisté ici sur le contexte actuel du Port autonome de Cotonou (PAC), le plus rapide dans la sous-région ;

5-Les services financiers : Ils concernent les banques, les institutions de microfinance, les services d’assurance, les paiements en ligne, et les services digitaux qui sont fournis. Le Bénin dans ce domaine est 1er dans l’UEMOA, 2e dans la CEDEAO, et 7e en Afrique ;

6-Création des entreprises : En la matière, le Bénin a enregistré le score le plus élevé (84,51), et occupe le 2e rang dans l’UEMOA, 2e dans la CEDEAO, et 4e en Afrique ;

7-Règlement de l’insolvabilité : Relatif aux procédures collectives en matière commerciale. Le Bénin dans ce domaine, est 2e dans l’UEMOA et dans la CEDEAO, et 5e en Afrique ;

8-Innovation au marché et la concurrence : Concerne les marchés publics, la protection des données (la protection en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, les règles de concurrence en matière commerciale).

Pour une première évaluation, le Bénin dans cet indicateur, est 5e dans l’UEMOA et dans la CEDEAO, et 15e en Afrique. Mais le pays, dira Ilyass SINA, est très avancé en ce qui concerne la passation des marchés publics (totalement dématérialisée), l’adoption d’un nouveau Code sur la concurrence, et bientôt une agence autonome pour s’occuper des questions de concurrence. En matière de propriété intellectuelle, a-t-il informé, il y a l’ARE (l’Agence béninoise pour la recherche l’innovation) qui désormais, va coordonner la promotion de la recherche et de l’innovation, ainsi que la protection des résultats de recherche ;

9-La résolution des litiges : Relative au règlement des conflits dans les tribunaux de commerce. Le Bénin occupe le 4e rang dans l’UEMOA, 5e dans la CEDEAO, et 15e en Afrique ;

10-L’emploi : Pour cet indicateur, c’est la première fois également que le Bénin est évalué. En matière d’emploi, les données valorisées selon Ilyass SINA, sont des données de sécurité. A l’en croire, des travaux seraient en cours pour une révision du Code du travail.

L’autre volet de l’évaluation selon le coordonnateur, repose sur une approche par piliers qui tient compte du cadre règlementaire, la qualité du service public, et l’efficacité opérationnelle.

Le cadre règlementaire tient compte les règles en faveur des entreprises. Dans ce domaine, le Bénin est 1er dans l’UEMOA avec un score de 68.55 ; 2e dans la CEDEAO, et 4e en Afrique ;

La qualité du service public quant à elle, est relative aux procédures telles qu’elles sont définies, les coûts, et le temps tels que définis. Le Bénin dans ce domaine est 2e dans l’UEMOA, 2e dans la CEDEAO, et 5e en Afrique.

Enfin, l’Efficacité opérationnelle repose sur l’application des normes, des bonnes pratiques, et des bonnes valeurs. Ici, le Bénin est 3e dans l’UEMOA, 4e dans la CEDEAO, et 11e en Afrique.

Au total, 101 pays ont été évalués pour cette seconde phase pilote du rapport Business Ready de la Banque mondiale.

F. A. A.

