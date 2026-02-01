dimanche, 1er février 2026 -

593 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Rapport Businesse Ready 2025

Le Bénin s’impose comme un modèle régional du climat des affaires




Le rapport Businesse Ready (B-Ready 2025) de la Banque mondiale a été présenté aux acteurs des médias et du monde des affaires le vendredi 30 janvier 2026. Sur les 10 domaines ayant fait objet d’évaluation, le Bénin se distingue par très bons résultats aussi bien dans la zone UEMOA que dans l’espace CEDEAO, et à l’échelle du continent africain.

On connait désormais les notes du Bénin au classement du rapport Business Ready 2025. Le coordonnateur de la cellule du climat des affaires du ministère de l’économie et des finances, Ilyas SINA l’a présenté aux professionnels des médias et aux acteurs du monde des affaires lors d’une séance le vendredi 30 janvier 2026. Ladite évaluation repose sur 10 indicateurs à savoir :
1-L’implantation des entreprises : Elle est relative aux formalités d’accès au foncier, transfert de propriété, les formalités de location de bureau, les formalités d’obtention de permis de construire. Le Bénin dans ce domaine, est 1er dans l’espace UEMOA, 1er dans la CEDEAO, et 4e en Afrique.
2-Les services d’utilité publique : Ils ont trait aux formalités d’accès à l’eau, à l’électricité et à l’internet pour les entreprises. Le Bénin occupe ici le premier rang au sein de l’UEMOA et dans la CEDEAO ; et 3e à l’échelle du continent africain ;
3-Taxation (fiscalité) : Elle concerne les régies fiscales, les procédures de déclaration de paiement des impôts, la transparence en matière fiscale, la qualité des enquêtes fiscales. Le Bénin dans ce domaine est 1er dans l’UEMOA, 1er dans la CEDEAO, et 3e en Afrique ;
4-Commerce international : Il concerne la facilité de commerce à l’import et à l’export, les procédures de dédouanement, les coûts, la qualité de l’infrastructure aéroportuaires). Le Bénin ici, est 1er dans l’UEMOA et dans la CEDEAO, et 5e en Afrique. Le coordonnateur de la cellule du climat des affaires a insisté ici sur le contexte actuel du Port autonome de Cotonou (PAC), le plus rapide dans la sous-région ;
5-Les services financiers : Ils concernent les banques, les institutions de microfinance, les services d’assurance, les paiements en ligne, et les services digitaux qui sont fournis. Le Bénin dans ce domaine est 1er dans l’UEMOA, 2e dans la CEDEAO, et 7e en Afrique ;
6-Création des entreprises : En la matière, le Bénin a enregistré le score le plus élevé (84,51), et occupe le 2e rang dans l’UEMOA, 2e dans la CEDEAO, et 4e en Afrique ;

7-Règlement de l’insolvabilité : Relatif aux procédures collectives en matière commerciale. Le Bénin dans ce domaine, est 2e dans l’UEMOA et dans la CEDEAO, et 5e en Afrique ;
8-Innovation au marché et la concurrence : Concerne les marchés publics, la protection des données (la protection en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, les règles de concurrence en matière commerciale).
Pour une première évaluation, le Bénin dans cet indicateur, est 5e dans l’UEMOA et dans la CEDEAO, et 15e en Afrique. Mais le pays, dira Ilyass SINA, est très avancé en ce qui concerne la passation des marchés publics (totalement dématérialisée), l’adoption d’un nouveau Code sur la concurrence, et bientôt une agence autonome pour s’occuper des questions de concurrence. En matière de propriété intellectuelle, a-t-il informé, il y a l’ARE (l’Agence béninoise pour la recherche l’innovation) qui désormais, va coordonner la promotion de la recherche et de l’innovation, ainsi que la protection des résultats de recherche ;
9-La résolution des litiges : Relative au règlement des conflits dans les tribunaux de commerce. Le Bénin occupe le 4e rang dans l’UEMOA, 5e dans la CEDEAO, et 15e en Afrique ;
10-L’emploi : Pour cet indicateur, c’est la première fois également que le Bénin est évalué. En matière d’emploi, les données valorisées selon Ilyass SINA, sont des données de sécurité. A l’en croire, des travaux seraient en cours pour une révision du Code du travail.
L’autre volet de l’évaluation selon le coordonnateur, repose sur une approche par piliers qui tient compte du cadre règlementaire, la qualité du service public, et l’efficacité opérationnelle.
Le cadre règlementaire tient compte les règles en faveur des entreprises. Dans ce domaine, le Bénin est 1er dans l’UEMOA avec un score de 68.55 ; 2e dans la CEDEAO, et 4e en Afrique ;
La qualité du service public quant à elle, est relative aux procédures telles qu’elles sont définies, les coûts, et le temps tels que définis. Le Bénin dans ce domaine est 2e dans l’UEMOA, 2e dans la CEDEAO, et 5e en Afrique.
Enfin, l’Efficacité opérationnelle repose sur l’application des normes, des bonnes pratiques, et des bonnes valeurs. Ici, le Bénin est 3e dans l’UEMOA, 4e dans la CEDEAO, et 11e en Afrique.
Au total, 101 pays ont été évalués pour cette seconde phase pilote du rapport Business Ready de la Banque mondiale.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

1er février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Les Etats UEMOA ont mobilisé 11 858 milliards FCFA en 2025


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Au titre de l’année 2025, les Etats de l’UEMOA ont mobilisé 11 858 (…)
Lire la suite

Le Port de Cotonou, moteur logistique de l’axe industriel Bénin-Nigéria


29 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Présenté aux investisseurs nigérians, le Port autonome de Cotonou (…)
Lire la suite

Le corridor Cotonou-Abuja se consolide avec le Benin-Nigeria Business Forum


29 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, La Rédaction
Abuja, la capitale nigériane a accueilli, lundi 26 janvier 2026, la (…)
Lire la suite

NICHAK EMBALLAGES SARL agréée pour une unité d’emballages plastiques (…)


28 janvier 2026 par Marc Mensah
La société NICHAK EMBALLAGES SARL figure parmi les entreprises ayant (…)
Lire la suite

PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES DANGBO SARL agréée au régime B du Code des (…)


28 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société la société PREMIUM RICE MILL INDUSTRIES DANGBO SARL est (…)
Lire la suite

Talents et spectacles Benin prévoit 2 salles de cinéma au Sofitel


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
TALENTS ET SPECTACLES BENIN SAS bénéficie désormais des mesures (…)
Lire la suite

MODEC condamnée à verser 16 millions FCFA à OPTIMA CONSTRUCTION


27 janvier 2026 par Marc Mensah
La Mutuelle Organisée pour le Développement de l’Epargne et du Crédit (…)
Lire la suite

Les pistes pour réformer le secteur des zémidjans à Cotonou


26 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le métier de taxi-moto communément appelé « zémidjan », emploie environ (…)
Lire la suite

QUI SUIS-JE IMMOBILIER condamnée à verser 31 millions FCFA à un Français


25 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Dans un jugement rendu le 16 janvier 2026 en premier ressort, le (…)
Lire la suite

Le Bénin émet son 1er Sukuk International à 500 millions $ US


22 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La République du Bénin s’impose comme le premier émetteur souverain (…)
Lire la suite

L’ultimatum de l’AJE aux débiteurs de PADME


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les débiteurs de la Société pour la promotion et l’appui au (…)
Lire la suite

Voici les dates d’inauguration des marchés modernes de Cococodji et de PK3


22 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les marchés modernes de PK3 et de Cococodji seront officiellement (…)
Lire la suite

4 204,7 milliards FCFA mobilisés en 2025, une année de records à la BRVM


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a présenté, ce mardi (…)
Lire la suite

OLAFEMI Sarl condamnée à verser 500.000 FCFA à un garagiste


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société OLAFEMI Sarl à (…)
Lire la suite

Les usagers du marché de PK3 reçoivent les clés des boutiques


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM), a procédé vendredi (…)
Lire la suite

TEFOS condamnée à verser 15,4 millions FCFA à une société de sécurité


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La troisième chambre de jugement du Tribunal de commerce de Cotonou a (…)
Lire la suite

La BRVM annonce la double cotation du social bond CRRH-UEMOA


15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La BRVM annonce la double cotation, ce lundi 12 janvier 2026, de (…)
Lire la suite

AGL s’engage aux côtés de la jeunesse marocaine à travers le parcours (…)


14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans le cadre de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires