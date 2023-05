Le Bénin s’illustre aux assemblées annuelles de la BID 2023

Le Groupe de la Banque islamique de développement (BID) a tenu du 10 au 13 mai 2023, ses assemblées annuelles à Djeddah, Royaume d’Arabie saoudite. Le Chargé de mission du président béninois, Dr Zul-Kifl Salami évoque les enjeux et opportunités pour le Bénin.

Le Bénin a pris une part active aux assemblées annuelles à Djeddah, Royaume d’Arabie saoudite. A ces assemblées, les interventions du ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Président du conseil des gouverneurs en exercice de la BID, Romuald Wadagni ont été remarquables. Selon Dr Zul-Kifl Salami, membre du Conseil de Gouvernance de l’AATB (Groupe de la BID), les discussions lors de la table ronde des gouverneurs se sont axées sur le « Partenariat Sud-Sud comme vecteur du développement ». A l’en croire, « les gouverneurs ont donné des idées très novatrices sur la manière dont on peut reformuler ou revisiter la notion de partenariat Sud-Sud pour qu’il soit réellement au-delà du langage et de la spéculation, un réel vecteur pour le développement ».

La présidence du Conseil des gouverneurs, informe-t-il, permet au Bénin de présider pendant quatre jours les assemblées. Le Bénin a été donc à l’honneur lors de ces assemblées auxquelles ont pris part des ministres des pays membres, des hauts fonctionnaires, des chefs d’organisation internationale, des représentants du secteur privé, de la société civile, du monde universitaire et des médias etc.

Le ministre d’Etat, Zul-Kifl Salami s’est réjoui de l’engouement des participants pour le Bénin. . Admiratifs, ils ont découvert un pays en pleine métamorphose. Selon le chargé de mission du président de la République, le Bénin est « maintenant un pays qui affiche une croissance tout à fait ‘’insolente’’ ». Les investisseurs du secteur privé en particulier, poursuit-il, vont s’intéresser davantage à notre pays en finançant des projets d’envergure. Il note que le Bénin avec son potentiel touristique, est une terre d’opportunités.

A.A.A

Quelques images

25 mai 2023 par