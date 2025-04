Le Bénin s’apprête à rayonner à l’Expo Osaka 2025

Du 13 avril au 13 octobre 2025 au Japon, le Bénin sera à nouveau sur la scène internationale. Il prendra part à l’Exposition Universelle Osaka 2025 qui se tiendra sur l’île de Yumeshima. Selon un communiqué du gouvernement béninois, les dernières finitions sont en cours sur l’île de Yumeshima. Lire le communiqué

À quelques jours de l’ouverture de l’Exposition Universelle Osaka 2025, le compte à rebours est lancé pour le Pavillon du Bénin. Sur l’île de Yumeshima, les dernières finitions battent leur plein. Entre inspections techniques et réglages scénographiques, une énergie contagieuse anime les équipes béninoises mobilisées depuis plusieurs mois pour faire de ce rendez-vous mondial un moment inoubliable.

Tout est mis en œuvre pour une entrée remarquable sur la scène internationale. Le Bénin se prépare à dévoiler bien plus qu’un simple espace d’exposition : une vision. Un soft power qui s’exprime à travers notre patrimoine culturel, historique et naturel.

Du 13 avril au 13 octobre 2025, le pays s’invitera au dialogue avec plus de 160 nations représentées, dans une célébration planétaire des cultures, des talents et des idées d’avenir. Une opportunité pour ce joyau de l’Afrique de l’Ouest, bien décidé à faire rayonner ses atouts au cœur de l’Asie.

Benin Horizons – A Journey of Culture and Opportunities

Tel est le thème que portera fièrement le pavillon. Il incarne une invitation à explorer un pays en pleine transformation, où la tradition dialogue avec la modernité, où le génie créatif irrigue l’économie, et où les héritages pluriels nourrissent une ambition assumée : faire du Bénin une destination de sens, de culture et d’avenir.

Différents temps forts sont prévus : Installations immersives, objets d’art, performances & expositions artistiques et valorisation des opportunités économiques, le parcours proposé au visiteur japonais et international promet un voyage captivant. Une expérience conçue pour marquer les esprits, susciter la curiosité et ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration.

Le 13 avril 2025 : Un rendez-vous à ne pas manquer

Alors que les projecteurs s’apprêtent à s’allumer, le Pavillon du Bénin se tient prêt à accueillir le monde. Chaque détail a été pensé pour offrir une expérience inédite et mémorable.

Le 13 avril 2025, le Bénin ouvrira ses portes au public, ne manquez pas ce rendez-vous pour vivre le début de cette aventure collective et découvrir un Bénin plus inspirant que jamais.

À propos du Pavillon du Bénin à l’Exposition Universelle Osaka 2025

Portée par l’Agence Bénin Tourisme, la participation du Bénin à l’Exposition Universelle Osaka 2025 se veut une véritable immersion dans la richesse culturelle, historique et économique du pays. Le pavillon, conçu sous le concept “Benin Horizons : A journey of culture and opportunities”, offrira aux visiteurs une expérience interactive, permettant de découvrir les multiples facettes du Bénin, un pays qui allie traditions ancestrales et modernité. Le pavillon mettra en avant le dynamisme du Bénin à travers trois grands axes : la valorisation de ses atouts touristiques, culturels et artistiques, ses innovations et son développement économique.

À propos de l’Exposition Universelle Osaka 2025

L’Exposition Universelle Osaka 2025, qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025 sur l’île de Yumeshima, au Japon, sera un événement incontournable à l’échelle mondiale. Réunissant plus de 160 pays et attendue par près de 28 millions de visiteurs, cette exposition offrira une plateforme exceptionnelle pour explorer des solutions innovantes aux défis mondiaux actuels. Le thème central de l’Exposition, “Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain”, invite les participants à réfléchir ensemble sur la manière de bâtir un avenir plus durable, équitable et respectueux de la planète.

11 avril 2025 par ,