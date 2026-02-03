Le Bénin s’affirme comme plateforme d’investissement stratégique pour les entreprises nigérianes

Après Abuja, la capitale nigériane, la ville de Lagos a accueilli le mercredi 28 janvier 2026, la deuxième étape du Benin-Nigeria Business Forum (BNBF-2026). Environ 300 chefs d’entreprises nigérians et des responsables d’institutions publiques et privées du Bénin et du Nigéria, ont pris part aux échanges visant à transformer les relations bilatérales en projets d’investissements concrets, bancables et à fort impact.

Le Benin-Nigeria Business Forum, plateforme stratégique de rencontres, d’échanges, et d’opportunités d’affaires entre le Bénin et le Nigéria a connu un succès franc à l’étape de Lagos, marquant ainsi le renforcement des relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays. Cette étape déterminante vise selon les organisateurs, trois principaux objectifs. Il s’agit de positionner le Bénin comme une destination d’investissement compétitive, stable et attractive pour les entreprises nigérianes ; d’encourager les investisseurs nigérians à utiliser le Bénin comme plateforme d’accès aux marchés régionaux et internationaux ; et de renforcer la collaboration entre institutions et secteur privé autour d’une vision partagée de croissance et de prospérité.

Le Bénin, une plateforme opérationnelle

Le Bénin dira le Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), n’est plus une promesse, mais plutôt une plateforme opérationnelle. « Sous l’impulsion du Gouvernement, des réformes ambitieuses ont été mises en œuvre afin d’offrir aux investisseurs un cadre des affaires stable, compétitif et prévisible », a souligné Eric AKOUTE évoquant le rôle clé de l’APIEx comme « guichet unique, accompagnant les projets depuis l’intention d’investissement jusqu’à leur réalisation effective ». « Les investisseurs nigérians trouveront au Bénin des opportunités réelles et un partenaire institutionnel pleinement engagé », a-t-il rassuré.

Offrir un environnement où les décisions d’investissement se traduisent rapidement en opérations, en croissance et en résultats mesurables, telle est l’ambition qu’affiche le Bénin. Le Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), l’a rappelé et invité les investisseurs nigérians à saisir le potentiel croissant du pays. « Lagos est un centre d’affaires majeur, et le Bénin est prêt à en être le prolongement naturel pour des projets structurés et rentables », a souligné Casimir MIGAN.

Pour sa part, Faki ADJE, Directeur Général Adjoint de la SIPI-Bénin, a mis en avant le volume des exportations vers le Nigéria ; lequel a augmenté de plus de 90% en 2024, et illustre un marché dynamique et porteur. « La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) fournit l’infrastructure nécessaire pour saisir cette opportunité, alliant rapidité d’installation, compétitivité opérationnelle et accès privilégié aux marchés locaux et régionaux », a-t-il souligné. Conçue pour les industriels exigeants, la GDIZ offre d’après lui, « un écosystème clé en main » fait d’infrastructures modernes, d’une administration intégrée et d’une vision stratégique visant à positionner le Bénin comme « une base industrielle compétitive au service de l’Afrique et de l’export ».

Le financement, un levier important pour l’investissement

Sur la question du financement, la Directrice Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin), a rappelé le rôle essentiel de la CDC Bénin. Celui de structurer, de sécuriser et de cofinancer des projets viables portés par des investisseurs privés. Maryse LOKOSSOU a rassuré de la disponibilité de la CDC Bénin à accompagner les entreprises nigérianes qui souhaitent s’inscrire dans une logique de création de valeur durable au Bénin. Aux Béninois de la diaspora qui souhaitent investir dans leur pays, elle adressé un message clair. Des mécanismes de cofinancement, de structuration et de sécurisation des projets seront mis à leur disposition afin de transformer l’attachement qu’ils ont pour leur pays, en investissements rentables, créateurs de valeur et porteurs d’impact pour les générations futures.

Dans le cadre de la coopération économique et commerciale avec le Géant de l’Est, le Port autonome de Cotonou (PAC), grâce aux investissements qui y réalisés, offre aux entreprises nigérianes une plateforme performante et compétitive pour sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement et accéder aux marchés régionaux. Selon le Directeur Commercial, Kevin POTIER, la plateforme portuaire présente aujourd’hui une alternative efficace, moderne et fluide qui permet de réduire les délais, d’optimiser les coûts et de sécuriser les flux commerciaux vers les marchés régionaux et internationaux.

Le Bénin, une destination crédible pour les entreprises nigérianes

Les entreprises à Lagos recherchent des environnements propices à une expansion rapide et sécurisée. Et le Bénin selon Engineer Leye KUPOLUYI, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lagos, se distingue aujourd’hui comme « une destination crédible pour les entreprises nigérianes souhaitant diversifier leurs implantations, optimiser leurs opérations et accéder à de nouveaux marchés. « Nous sommes ouverts et pleinement disposés à collaborer et à faire des affaires avec notre pays ami, la République du Bénin. Les entreprises nigérianes sont prêtes à explorer des opportunités crédibles et profitables au Bénin », a-t-il déclaré.

Même engagement de la part de Yahaya OLADIRAN, Patron de la Chambre de Commerce et d’industrie, des Mines et d’Agriculture (BACCIMA). « Badagry est historiquement et économiquement connectée au Bénin. Aujourd’hui, notre Chambre est pleinement mobilisée et prête à engager des investissements concrets au Bénin. Nous voyons cette coopération comme une extension naturelle de nos activités, fondée sur la proximité, la confiance et des intérêts économiques partagés. Le renforcement des relations d’affaires entre nos communautés économiques est un levier essentiel de croissance partagée », a-t-il laissé entendre.

Organisée par la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations, la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, et le Port Autonome de Cotonou, l’édition 2026 du Benin–Nigeria Business Forum marque un tournant décisif dans les relations économiques et commerciales entre le Bénin et le Nigéria.

F. A. A.

