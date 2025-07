Le Bénin s’active dans la lutte contre la désinformation

À moins d’un an des élections présidentielles 2026, le Bénin poursuit ses efforts en faveur de la lutte contre les fausses nouvelles. Face au risque croissant, de nombreuses initiatives se développent au pays, contre ce phénomène.

La lutte contre la désinformation est devenue une priorité pour les autorités béninoises, notamment à l’approche des élections générales de 2026. Le pays fait face à une montée inquiétante des fausses informations qui menacent non seulement la stabilité politique, mais aussi la cohésion sociale. Les campagnes de désinformation, souvent orchestrées par des acteurs étrangers ou des groupes d’intérêt locaux, visent à semer le chaos et à manipuler l’opinion publique.

En janvier 2025, une rumeur alarmante a circulé sur les réseaux sociaux, prétendant qu’un coup d’État était en cours au Bénin et que le président Patrice Talon s’était réfugié au Nigeria. Cette fausse information, bien que rapidement démentie, a suscité une vague de panique et mis en lumière la vulnérabilité du pays face à la désinformation. L’enquête a permis de s’apercevoir que des réseaux russes opérant en Afrique, par le biais d’activistes panafricanistes étaient à l’origine de cette fausse nouvelle. Ce type de fake news devient de plus en plus fréquente en Afrique de l’Ouest. Une étude de l’African Center Strategic Studies rapportait déjà en 2024 que les campagnes de désinformation en Afrique ont quadruplé depuis 2022.

Comment se prémunir des fausses nouvelles ?

Face à ce phénomène, la Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) joue un rôle clé dans cette bataille. Il alerte régulièrement les administrateurs de forums WhatsApp sur leurs responsabilités légales et les sanctions encourues en cas de diffusion de fausses informations. Selon le CNIN, diffuser des fausses nouvelles en ligne peut entraîner jusqu’à six mois de prison et une amende d’un million de francs CFA, conformément à l’article 550 du Code du numérique. Cette législation stricte vise à dissuader les individus de propager des informations non vérifiées.

En outre, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a intensifié ses efforts pour former les professionnels des médias au fact-checking. En mai dernier, la HAAC, en partenariat avec MTN Bénin, a organisé un séminaire de deux jours à Grand-Popo pour outiller les journalistes et promoteurs d’organes de presse. L’atelier visait à renforcer la confiance entre les médias et le public en fournissant des outils méthodologiques et techniques pour vérifier les sources et garantir une information fiable. Cette initiative est cruciale dans un contexte où les fausses informations peuvent rapidement se propager via les réseaux sociaux.

Parallèlement, des organisations non-gouvernementales comme Bénin Check mènent également des actions concrètes. Le projet « Liste Rouge » lancé par cette ONG vise à lutter contre la désinformation en établissant une base de données des sources d’informations disponibles en ligne. Cette initiative permet au public d’identifier et d’éviter les sources d’information trompeuses, contribuant ainsi à la transparence et à la fiabilité des informations circulant dans l’espace public béninois.

La lutte contre la désinformation au Bénin est un combat complexe qui nécessite une mobilisation collective. Les autorités, les organisations non-gouvernementales et les citoyens doivent travailler main dans la main pour protéger la démocratie et la stabilité du pays. La vigilance et l’éducation aux médias sont essentielles pour prévenir les tentatives de manipulation et garantir que les informations circulant dans l’espace public soient fiables et vérifiées.

