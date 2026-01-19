Le Bénin reste au 92e rang après la CAN 2025

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a publié ce lundi 19 janvier 2026 son premier classement mondial de l’année.

Au classement FIFA de janvier 2026, Les Guépards du Bénin conservent la 92e place mondiale, la même qu’en décembre 2025. Un statu quo malgré la participation active du Bénin à la CAN Maroc 2025.

Sur l’échiquier continental, le Bénin conserve sa place dans le Top 20 africain, se classant à la 20e position.

Le Sénégal et le Maroc au sommet

Le Sénégal, nouveau champion d’Afrique, réalise la plus belle opération en grimpant à la 12e place mondiale (+7).

Le Maroc, finaliste à domicile, marque l’histoire en intégrant le Top 10 planétaire. Les Lions de l’Atlas se hissent au 8e rang mondial (+3), confirmant leur statut de leader incontesté du football africain.

Les Super Eagles du Nigeria (26e, +12) signent la remontée la plus spectaculaire suite à leur parcours jusqu’en demi-finale.

Le Cameroun (45e, +12) intègre le Top 50 mondial.

L’Égypte (31e, +4) a connu une progression.

Le podium mondial reste inchangé. L’Espagne (1re) conserve sa place de leader devant l’Argentine (2e) et la France (3e).

M. M.

