Le Bénin reprend sa production pétrolière après 27 ans d’arrêt

Le Bénin s’apprête à produire à nouveau du pétrole !

Le champ offshore de Sèmè, à l’arrêt depuis 1998, va reprendre ses activités après près de trois décennies d’interruption. L’annonce a été faite par Akrake Petroleum, opérateur du projet.

Le démarrage de la production est attendu fin janvier 2026. Le champ de Sèmè avait produit du brut dans les années 1980 et 1990. L’exploitation avait cessé en raison de la baisse des prix mondiaux du pétrole.

Les installations sont désormais en place.

Une unité mobile de production offshore et un navire de stockage flottant ont été déployés sur le site. Les travaux portent sur l’achèvement du puits AK-2H, destiné à la production, ainsi que sur un nouveau puits d’exploration. Ces travaux visent à évaluer le potentiel des réservoirs plus profonds.

La production initiale est estimée à environ 15 000 barils par jour. Akrake Petroleum détient 76 % des parts du projet. L’État béninois en possède 15 %, aux côtés de la société locale Octogone Trading, actionnaire à 9 %.

Cette reprise marque le retour du Bénin dans le cercle des pays producteurs de pétrole, après 27 ans d’absence. Elle s’inscrit dans la volonté des autorités de diversifier les sources de revenus et de renforcer le secteur énergétique national.

Découvert à la fin des années 1960 par la compagnie Union Oil, le champ de Sèmè a été développé dans les années 1970 par la société norvégienne Saga Petroleum. Il a produit environ 22 millions de barils entre 1982 et 1998, avant l’arrêt des opérations dans un contexte de baisse des prix du pétrole.

M. M.

13 janvier 2026 par ,