Le Bénin renforce la coopération avec les Emirats, Qatar et Arabie saoudite

Le ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin a effectué une mission dans les pays du Golfe (Qatar, Emirats Arabes Unis et Arabie saoudite) du 2 au 4 février 2026.

Après Qatar, le chef de la diplomatie béninoise s’est rendu aux Emirats Arabes Unis pour participer au Sommet mondial des gouvernements, ouvert le 2 février 2026, à Dubaï. En marge du sommet, M. Olushegun Adjadi Bakari a eu, le 3 février, de fructueux échanges avec Son Excellence Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et Vice-Premier ministre des Emirats. Le Bénin maintient d’excellentes relations avec les Emirats Arabes Unis, un partenaire important dans l’atteinte des ambitions du Bénin dans le domaine industriel.

Le ministre Olushegun A. Bakari s’est rendu ensuite à Ryad, où il a rencontré le Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministre saoudien des Affaires étrangères. Les deux chefs de diplomatie ont discuté des relations de coopération bilatérale et des moyens de les renforcer dans divers domaines.

D’autres sujets concernant l’actualité régionale et internationale ont été abordés par le chef de la diplomatie béninoise avec ses hôtes.

