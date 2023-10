Le Bénin remporte la 14e édition " Génies en Herbe OHADA"

Le Bénin est sacré champion de la 14e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA ». La finale a eu lieu vendredi 13 octobre 2023 à la Cour de Cassation à Kinshasa, République Démocratique du Congo.

Du 9 au 13 octobre 2023, le Bénin a pris part au concours Génies en Herbe OHADA. La finale a opposé l’équipe du Bénin et celle du Mali, détenteur du titre à la 13e édition en 2022. À l’issue des épreuves de questionnaires et de Plaidoirie, le Bénin a totalisé 346,86 points contre 325,02 points pour le Mali. Le Bénin remporte également, le Prix du Plaideur d’Or, désignant le meilleur orateur de la finale.

Le Bénin a été représenté à ce concours par les étudiants en droit Exaucée Hessou, Silas Hounkpatin et Stéphane Egué.

La 14e édition du Concours GHO a connu la participation de l’Union des Comores et de la République centrafricaine (RCA). Les candidats se sont mesurés pour la première fois aux pays tels que la Côte d’Ivoire, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad, le Bénin, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République Démocratique du Congo. Le Burundi et la France, pays non membres de l’OHADA ont aussi pris part au concours pour la deuxième fois consécutive.

A.A.A

