Le Bénin remporte 05 médailles aux Jeux Africains Scolaires

La première édition des Jeux Scolaires Africains s’est achevée ce mardi 05 août 2025, en Algérie. Le Bénin, au terme d’une participation engagée dans huit disciplines s’en sort avec 5 médailles.

Du 26 juillet au 5 août 2025, les villes d’Annaba, Skikda, Constantine et Sétif en Algérie ont accueilli la toute première édition des Jeux Africains Scolaires, un rendez-vous historique du sport scolaire africain, marqué par la participation de plus de 2700 athlètes venus de 50 pays pour compétir dans 25 disciplines sportives. Le Bénin, présent également sur ce rendez-vous continental, a remporté 05 médailles dans 08 disciplines.

Cette performance de la sélection béninoise témoigne de la montée en puissance du sport scolaire béninois, rendu possible grâce au projet “Classes sportives”, initié par le gouvernement du Président Patrice TALON.

Lors de la conférence de presse de clôture, le Président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), Mustapha BERRAF, a salué la prestation du Bénin, et adressé ses félicitations aux autorités ayant contribué à cette réussite.

La délégation béninoise apprend-on, va quitter l’Algérie dans la matinée de ce mercredi 06 août.

Les disciplines sportives dans lesquelles le Bénin s’est illustré

– Médaille d’or sur le 800 m filles (Ruffine SONON)

– Médailles d’argent en handball (Garçons et Filles

– Médaille de bronze en lancer de javelot (Ibrahim KISSAGUI)

– Médaille de bronze en escrime (Equipe masculine).

