Le Bénin relance sa croisade contre le travail des enfants

Le gouvernement a officiellement lancé, mardi 3 février 2026, la deuxième édition de la campagne nationale « Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence ».

La campagne « Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence » a été lancée lors d’une cérémonie tenue à la Maison des Jeunes de Sèmè-Podji. C’est sous la présidence de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou A. Mathys, aux côtés de sa collègue des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, et de la ministre conseillère aux Affaires sociales et au Travail, Mariam Djaouga Sacca.

Portée conjointement par les deux ministères, avec l’appui de partenaires techniques et financiers, dont l’UNICEF, la campagne vise à intensifier les actions contre le travail des enfants dans des secteurs particulièrement exposés tels que les mines et carrières, l’agriculture, les marchés, les chantiers de construction et les activités de rue.

De nombreuses autorités administratives et locales ont pris part à l’événement, parmi lesquelles la préfète de l’Ouémé, Marie Akpotrossou, le maire de Sèmè-Podji, Jonas Gbenameto, ainsi que le représentant résident de l’UNICEF au Bénin, Ousmane Niang. Des représentants du Bureau international du Travail, du patronat, d’organisations de la société civile, des forces de sécurité, des leaders communautaires, des parents et des enfants étaient également mobilisés.

Selon les autorités, cette relance s’inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis plusieurs années et ayant permis une baisse notable du phénomène. Le taux de travail des enfants est ainsi passé de plus de 50 % en 2014 à environ 19,9 % en 2022.

À travers cette initiative, le gouvernement réaffirme sa volonté d’éradiquer toutes les formes de travail des enfants et de garantir à chaque enfant un avenir fondé sur l’éducation, la protection et la dignité.

