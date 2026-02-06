vendredi, 6 février 2026 -

2003 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Campagne ’’Tolérance zéro’’

Le Bénin relance sa croisade contre le travail des enfants




Le gouvernement a officiellement lancé, mardi 3 février 2026, la deuxième édition de la campagne nationale « Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence ».

La campagne « Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence » a été lancée lors d’une cérémonie tenue à la Maison des Jeunes de Sèmè-Podji. C’est sous la présidence de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidjatou A. Mathys, aux côtés de sa collègue des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, et de la ministre conseillère aux Affaires sociales et au Travail, Mariam Djaouga Sacca.

Portée conjointement par les deux ministères, avec l’appui de partenaires techniques et financiers, dont l’UNICEF, la campagne vise à intensifier les actions contre le travail des enfants dans des secteurs particulièrement exposés tels que les mines et carrières, l’agriculture, les marchés, les chantiers de construction et les activités de rue.

De nombreuses autorités administratives et locales ont pris part à l’événement, parmi lesquelles la préfète de l’Ouémé, Marie Akpotrossou, le maire de Sèmè-Podji, Jonas Gbenameto, ainsi que le représentant résident de l’UNICEF au Bénin, Ousmane Niang. Des représentants du Bureau international du Travail, du patronat, d’organisations de la société civile, des forces de sécurité, des leaders communautaires, des parents et des enfants étaient également mobilisés.

Selon les autorités, cette relance s’inscrit dans la continuité des réformes engagées depuis plusieurs années et ayant permis une baisse notable du phénomène. Le taux de travail des enfants est ainsi passé de plus de 50 % en 2014 à environ 19,9 % en 2022.

À travers cette initiative, le gouvernement réaffirme sa volonté d’éradiquer toutes les formes de travail des enfants et de garantir à chaque enfant un avenir fondé sur l’éducation, la protection et la dignité.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

6 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Voici la décision qui confirme l’élection du député Moukaram Adjibadé


5 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a rejeté, jeudi 5 février 2026, le recours en (…)
Lire la suite

La décision portant rejet du recours contre le député Michel Sodjinou


5 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable, ce jeudi 5 février (…)
Lire la suite

Les députés Sodjinou et Koussonda confortés par la Cour


5 février 2026 par Marc Mensah
La Cour constitutionnelle a validé, jeudi 5 février 2026, l’élection (…)
Lire la suite

Le BR suspend Bertin Koovi


5 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué publié sur ses canaux digitaux ce mercredi 4 (…)
Lire la suite

La CENA promet de payer les agents électoraux


5 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les agents électoraux recrutés dans le cadre des élections communales (…)
Lire la suite

L’Unité d’appui en Ressources humaines mise en place


4 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mercredi 04 février 2026, le gouvernement a adopté le décret portant (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


4 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon et les membres de son gouvernement ont (…)
Lire la suite

Vlavonou rend hommage à Adrien Houngbédji ce mercredi


3 février 2026 par Marc Mensah
Le président de l’Assemblée nationale 9è législature, Louis Gbèhounou (…)
Lire la suite

La 10è législature fait sa rentrée dimanche à Porto-Novo


3 février 2026 par Marc Mensah
Les 109 députés de l’Assemblée nationale, 10è législature, élus à (…)
Lire la suite

Les lois organiques de la Cour constitutionnelle et du CES modifiées


1er février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les députés de la 9è législature ont approuvé, jeudi 29 janvier 2026, à (…)
Lire la suite

Liste des personnes éligibles au fichier des principales fonctions dans (…)


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les personnes éligibles au fichier des principales fonctions (…)
Lire la suite

Voici les réponses du Bénin face aux accusations du Niger


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Au lendemain de l’attaque contre la base aérienne 101 de Niamey, (…)
Lire la suite

19 sièges pour le BR contre 17 à l’UP-R à Banikoara


28 janvier 2026 par Marc Mensah
Dans les dix arrondissements de la commune de Banikoara, le Bloc (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 28 janvier 2026, sous (…)
Lire la suite

Liste des élus par département


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Conformément aux déclarations de candidatures validées pour les (…)
Lire la suite

Le BR prend le contrôle de Porto-Novo


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Dans le département de l’Ouémé, l’Union Progressiste le Renouveau (…)
Lire la suite

L’UP-R rafle 34 sièges à Cotonou


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
À Cotonou, département du Littoral, l’Union Progressiste le Renouveau (…)
Lire la suite

L’UP-R s’impose avec 133 sièges dans l’Atlantique


28 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a proclamé, ce mardi (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires