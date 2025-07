Le Bénin rejoint la Plateforme Internationale sur le Financement Durable (IPSF)

Le Gouvernement du Bénin, représenté par le Ministère de l’Économie et des Finances, a le plaisir d’annoncer son adhésion officielle à la Plateforme Internationale sur la Finance Durable (International Platform on Sustainable Finance – IPSF).

Cette adhésion fait du Bénin le 21ᵉ membre de ce forum stratégique, fondé en octobre 2019 pour promouvoir la convergence des cadres de financement durable au niveau mondial.

L’IPSF regroupe les principales juridictions engagées dans la construction d’un système financier aligné sur les objectifs de l’Accord de Paris, des Objectifs de Développement Durable (ODD) et du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal.

Outre l’Union européenne, ses membres incluent notamment le Canada, la Chine, l’Inde, le Royaume- Uni, le Japon, l’Australie, le Maroc, le Sénégal, la Suisse, la Norvège et désormais le Bénin.

Ensemble, les membres de l’IPSF représentent 54 % du PIB mondial et 51 % de la population mondiale.

Bien que le Bénin ne représente que 0,01% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, cette adhésion reflète la volonté du pays de contribuer pleinenement à la transition climatique globale et à la coopération internationale en matière de finance durable.

Le Bénin se réjouit de rejoindre ce cadre de coopération multilatéral et de pouvoir y contribuer activement, en partageant son expérience, en renforçant ses capacités techniques et en consolidant sa crédibilité dans la mobilisation de financements durables et climatiques.

31 juillet 2025 par