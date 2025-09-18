jeudi, 18 septembre 2025 -

Classement FIFA

Le Bénin réintègre le Top 20 africain




Le Bénin a réalisé une belle avancée dans le classement mondial de la FIFA publié ce 18 septembre 2025.

Après plusieurs mois en dehors du Top 20 africain, les Guépards du Bénin retrouvent leur place. Ils occupent désormais la 20e position sur le continent, selon le dernier classement FIFA publié en septembre 2025.

Ce retour s’explique par les deux victoires obtenues en éliminatoires du Mondial 2026. Le Bénin a battu le Zimbabwe (1-0) puis le Lesotho (4-0). Deux résultats importants qui permettent aussi une progression de trois places au niveau mondial. Les Guépards sont désormais 93e au classement général.
En août dernier, le Bénin était 96e mondial et hors du Top 20 africain. Cette nouvelle position représente donc une progression significative.

Le reste du classement africain

Le Maroc reste leader du continent. Il gagne même une place au classement mondial, passant de 12e à 11e au niveau global.

Le Sénégal et l’Égypte complètent le podium africain.

La Côte d’Ivoire, elle, retrouve le Top 5 continental, juste devant le Nigeria qui recule d’un rang.

À noter aussi la belle progression de l’Ouganda, qui gagne deux places en Afrique pour se hisser à la 17e place, grâce à ses bons résultats pendant la trêve internationale.

Le prochain classement FIFA sera publié le 23 octobre 2025. En attendant, les sélections africaines préparent déjà les prochaines échéances. En octobre prochain, les Guépards du Bénin affronteront successivement le Nigéria et l’Afrique du Sud dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de 2026.
M. M. 

18 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




