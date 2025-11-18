Le Bénin reconnu comme acteur majeur de l’intégration régionale

À quelques jours du Sommet UE-UA, l’Africa-Europe Foundation (AEF) publie le rapport The State of Africa-Europe 2025.

Le rapport souligne la nécessité d’un véritable changement de paradigme : un nouveau pacte financier capable d’accélérer le co-investissement, le partage des risques et la création de valeur durable, tout en offrant à l’Afrique et à l’Europe l’occasion de se positionner conjointement comme un axe stabilisateur dans un paysage mondial de plus en plus fragmenté.

Le Bénin figure parmi les cinq pays impliqués dans le corridor Abidjan-Lagos. Le rapport souligne son rôle dans l’amélioration de la facilitation du commerce, la modernisation des infrastructures et la création de liens logistiques régionaux, soutenus par des investissements européens.

Le rapport 2025 de l’Africa-Europe Foundation est disponible ici : https://back.africaeuropefoundation.org/uploads/AEF_State_of_Africa_Europe_Report_November_2025_2cab991eac.pdf

Vous trouverez le résumé exécutif ici : https://back.africaeuropefoundation.org/uploads/AEF_State_of_Africa_Europe_Report_Executive_Overview_November_2025_0d0db65e53.pdf

18 novembre 2025 par