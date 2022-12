Le Bénin récolte déjà 15 médailles

A l’issue de la première journée de la 2ème édition des Championnats d’Afrique de roller sports, mercredi 07 décembre 2022, le Bénin a déjà gagné 15 médailles. Le Championnat démarré au Caire en Egypte à l’Aéro Sports Club. Avec beaucoup de détermination et de concentration, les Béninois ont décroché 8 médailles d’or, 2 d’argent et 5 de bronze.

Voici les détails des 15 médailles

Médailles d’Or : 08

200 m Course contre la montre Junior Homme : Alex de Souza

10 Km à Points Junior Dames : Rawdath Demba Diallo

10 Km à Points Junior Hommes : Jorys Domanou

10 Km à Points Sénior Hommes : Issifou Bachirou

Slalom Battle Junior Hommes : Fawaz Bahna

Slalom Battle Sénior Hommes : Charif-Dine Karimou

Speed Slalom Junior Homme : Fawaz Bahna

Speed Slalom Sénior Homme : Charif-Dine Karimou

Médailles d’Argent : 02

10 Km à Points Junior Hommes : Mohamed Demba Diallo

10 Km à Points Sénior Hommes : Alassane Bio Maro

Médailles de Bronze : 05

200 m Course Contre la Montre Junior Dame : Rawdath Demba Diallo

200 m Course contre la Montre Senior Dames : Larissa Outchoumaré

200 m Course contre la Montre Senior Homme : Eustache Fafoumi

10 Km à Points Junior Dames : Syntyche Marie-Mikal Guégni

10 Km à Points Sénior Dames : Larissa Outchoumaré

Josué SOSSOU

8 décembre 2022 par