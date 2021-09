Le Bénin reçoit 20 milliards FCFA de la Boad

Le Bénin bénéficie de 20 milliards de FCFA de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) pour la construction d’une plateforme logistique au niveau du pôle agroalimentaire de l’agglomération du Grand Nokoué, à Abomey Calavi.

Lors de sa 125ème session ordinaire, sous la présidence de M. Serge Ekue, le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a examiné et approuvé cinq (05) propositions de financement pour un montant global de 60 milliards FCFA dont 20 milliards pour le Bénin. Ce prêt accordé au Bénin est destiné à la construction d’une plateforme logistique au niveau du pôle agroalimentaire de l’agglomération du Grand Nokoué, à Abomey Calavi, en République du Bénin.

La plateforme qui sera construite sur une superficie de 168 ha permettra d’améliorer la qualité de service des activités de vente en gros et d’exportation de produits agroalimentaires au Bénin. Les activités de gros du marché Dantokpa seront transférées dans la commune d’Abomey-Calavi.

Clôture de la 125ème session du CA de la @boad_official , 60 milliards de Fcfa de #financements ont été approuvés par les administrateurs concernant des projets d’agro-industrie, d’infrastructure, et de #digitalisation dans nos Etats membres. Merci aux équipes pic.twitter.com/1jlccTvCDx — Président de la BOAD (@PresidentBOAD) September 21, 2021

Selon le Conseil des ministres du 18 octobre 2021, « ce projet contribuera à la transformation qualitative de l’image urbaine du Grand Nokoué, l’embellissement et la décongestion des centres villes y situés ». Il participe également de la réorganisation de ses principales zones commerciales, de l’amélioration de son attractivité et de l’accroissement des volumes d’affaires dans la zone d’implantation. Le projet va aussi contribuer à la création d’au moins 200 emplois directs (temporaires) et de 820 emplois indirects et induits.

AAA

22 septembre 2021 par