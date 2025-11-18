Le Bénin réceptionne un patrouilleur rénové au Nigéria

Le Bénin a réceptionné, jeudi, le navire de guerre Matelot Brice Kpomassé, rénové au Nigéria par le chantier Naval Dockyard Limited de Lagos.

Au cours de la cérémonie de remise du patrouilleur rénové, le chef d’Etat-major de la marine nigériane, le vice-amiral Idi Abbas, représenté par le contre-amiral Ibrahim Shehu, a présenté cette initiative comme un exemple tangible de la coopération régionale prévue par l’architecture de Yaoundé, le cadre de coordination des opérations maritimes dans le golfe de Guinée.

Cette rénovation selon lui, vise à renforcer la capacité du Bénin et du Nigéria à mener des patrouilles conjointes et à améliorer la surveillance maritime.

Le représentant de la marine nigériane a également rappelé que le Centre de commandement maritime interarmées (CCMI), basé à Cotonou, facilite déjà le partage de renseignements ainsi que la planification opérationnelle entre les États de la région. Il a précisé que plusieurs navires béninois ont récemment été remis en état au Nigéria et que deux nouvelles unités seront prochainement livrées.

La remise du Matelot Brice Kpomassé constitue ainsi une étape supplémentaire dans le renforcement du partenariat sécuritaire entre les deux marines, qui misent sur la mutualisation de leurs moyens pour mieux répondre aux menaces en mer.

18 novembre 2025