vendredi, 21 novembre 2025

Événement littéraire

Le Bénin réaffirme son lien avec les afro-descendants au SNL




Le Palais des Congrès de Cotonou accueille l’édition 2025 du Salon national du Livre (SNL) marquée par une série d’activités mêlant conférences-débats, cafés littéraires, séances de dédicaces, ateliers, projections, expositions et spectacles vivants. Le lancement officiel a eu lieu dans la soirée de jeudi 20 novembre dans la salle bleue du Palais des Congrès.

« Littérature et diaspora : Tisser des liens mémoriels et réinviter un avenir partagé », c’est sous ce thème que l’édition 2025 du Salon national du Livre se déroule depuis mercredi 19 novembre. Ce rendez-vous incontournable de la culture béninoise se déroule dans quatre villes à savoir Cotonou, Ouidah, Parakou et Abomey.
Selon le représentant du directeur de l’Agence de développement des Arts et de la Culture, Faissol Gnonlonfin, le thème de cette année est le prolongement d’une politique majeure. « Le gouvernement du Bénin a posé un acte fort et profondément symbolique avec la loi, reconnaissant la nationalité béninoise aux afro descendants. (…) Le salon national du livre, édition 2025 se positionne comme l’écho littéraire de cette démarche », a-t-il déclaré. Le SNL, souligne Faissol Gnonlonfin, témoigne de la volonté constante de l’État béninois de dynamiser l’industrie du livre et de la lecture, soutenir les auteurs béninois et l’ensemble de la chaîne du livre et renforcer leur visibilité à l’international, en synergie avec le Grand Prix Littéraire du Bénin.

Pour le délégué général du Salon national du Livre, Florent Coua-Zotti, le Bénin reconnaît le rôle stratégique du livre dans la construction de la conscience nationale, dans la préservation de la mémoire et dans l’ouverture au monde. L’édition 2025 accueille les écrivains afro-descendants, qu’ils soient romanciers, poètes, essayistes, dramaturges, conteurs, chercheurs et mémorialistes.
« En invitant des écrivains venus des Caraïbes, d’Europe et des Amériques, nous n’invitons pas seulement des œuvres, nous invitons des destins, des visions, des espérances », a-t-il indiqué.
Le délégué général du Salon national du Livre a formulé le vœu que « ce salon devienne une force d’avenir, un lieu où les livres relient ce que l’histoire a séparé ».

Florent Couao-Zotti, délégué général du Salon national du Livre

Au nom du représentant des professionnels de la chaîne du Live, Prudientienne Gbaguidi a mis l’accent sur les défis structurants de la chaîne du Livre. Elle cite entre autres le manque de réglementation claire de la commercialisation du livre scolaire par les écoles, les lycées et des collèges. « Nous appelons de tous nos vœux à l’instauration de mécanismes mieux encadrés, plus équitables et qui permettront à chaque acteur de jouer pleinement son rôle. Face à ces enjeux, notre responsabilité collective est grande », a-t-elle déclaré.

Procédant au lancement officiel du Salon National du Livre, la représentante du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a salué la participation des auteurs et autrices à ce rendez-vous annuel du livre. « Le Salon National du Livre 2025 porte l’ambition d’interroger, d’explorer et de faire dialoguer tous les imaginaires épars, de tresser des passerelles entre les mémoires, et de bâtir un avenir où les récits afro-descendants ne seront plus considérés comme des singularités périphériques, mais reconnus comme des œuvres majeures, pleinement célébrées au cœur de la pensée mondiale », a déclaré la directrice Adjointe de Cabinet Gwladys Gandaho.

Le SNL affirme, la volonté du Bénin de renforcer sa souveraineté culturelle ; d’offrir aux citoyens un accès accru au savoir et à la pensée critique ; de revaloriser la lecture comme fondement d’une société éclairée ; de tisser les liens avec les communautés des lecteurs et de la chaîne de la lecture. L’évènement se poursuit jusqu’au 22 novembre 2025.

Akpédjé Ayosso

21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




