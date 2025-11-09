dimanche, 9 novembre 2025 -

Sommet international de Belém (Brésil)

Le Bénin réaffirme son engagement pour le climat




La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata a pris part du 06 au 07 novembre 2025 à Belém au Brésil, au Sommet international sur le climat. Représentant le chef de l’Etat Patrice Talon à ce rendez-vous international de haut niveau, elle a réaffirmé la volonté du Bénin de contribuer résolument aux efforts internationaux en faveur d’un développement durable et respectueux de l’environnement.

En prélude à la COP30, des chefs d’État et de gouvernement, des dirigeants et des experts se sont réunis les 06 et 07 novembre 2025 à Belém pour un Sommet international sur le climat. Cette rencontre a été l’occasion pour les participants de mener des réflexions autour des enjeux liés à la lutte contre le réchauffement climatique, avec un accent particulier sur la protection des forêts, la sauvegarde des océans et la transition énergétique.

Le Bénin a été représenté à ce rendez international par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, et le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari. Après un accueil chaleureux avec le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, la délégation béninoise a pris part aux différentes séances de travail, dans une ambiance empreinte de coopération et d’engagement commun pour la planète.

A l’ouverture officielle le 06 novembre de ce sommet, les dirigeants du monde ont rappelé dans leurs allocutions, la gravité de la situation actuelle sur le climat, et souligné que l’année 2025 compte déjà parmi les plus chaudes jamais enregistrées. Ils ont appelé à une action collective, ambitieuse et immédiate, en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de protéger les écosystèmes fragiles de la planète.
Selon une publication du gouvernement, les débats de la première journée se sont concentrés sur deux thématiques majeures : la protection des forêts et la préservation des océans. Les participants ont insisté à l’occasion, sur la nécessité d’adopter des politiques durables pour freiner la déforestation et garantir la pérennité des ressources marines, indispensables à l’équilibre climatique mondial. La seconde journée des travaux, consacrée à la transition énergétique, a permis d’approfondir les discussions sur les moyens de promouvoir les énergies propres et renouvelables.
Ayant participé activement aux différents travaux, la délégation béninoise a réaffirmé la volonté du Bénin de contribuer résolument aux efforts internationaux en faveur d’un développement durable et respectueux de l’environnement.

F. A. A.

9 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




