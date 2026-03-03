Le Bénin réaffirme son engagement pour la sécurité régionale

La 44e réunion du Comité des chefs d’état-major de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), s’est tenue du 23 au 27 février 2026 à Freetown, en Sierra Leone. Le Général de corps d’armée, Fructueux Gbaguidi, Chef d’état-major général des Forces armées béninoises (FAB), y a représenté le Bénin, réaffirmant l’engagement du pays en faveur de la stabilité régionale.

A l’instar de plusieurs autres pays de la sous-région, le Bénin a participé activement aux travaux de la 44e réunion du Comité des chefs d’état-major de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Les échanges au cours de cette session, ont porté sur la dégradation du contexte sécuritaire en Afrique de l’Ouest, marquée par la progression du terrorisme, la criminalité transnationale organisée et l’insécurité maritime. Cette rencontre de haut a été l’occasion pour les participants d’examiner les moyens de renforcer la coopération et la résilience collective face à ces menaces.

La session a également évalué la mise en œuvre de la Force en attente de la CEDEAO dans sa composante opérationnelle, afin de la rendre pleinement apte à conduire des interventions rapides contre le terrorisme.

Le Général Gbaguidi, par sa participation active, a réaffirmé la volonté du Bénin à contribuer durablement à la paix et à la sécurité en Afrique de l’Ouest.

Une visite du dépôt logistique de la CEDEAO à Lungi, a permis d’apprécier les capacités de soutien à un éventuel déploiement.

