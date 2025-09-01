Le Bénin rayonne à Osaka 2025

Dans le cadre de l’Exposition universelle 2025, au Japon, le Bénin a célébré, vendredi 29 août, à Higashi-Osaka, sa Journée nationale ; un grand évènement culturel à caractère économique par lequel le pays s’affirme comme un acteur incontournable sur la scène africaine et mondiale.

Le Bénin une fois encore au-devant de la scène internationale. Le pays a célébré sa Journée nationale à Higashi-Osaka, dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025, démarrée depuis avril dernier. Moment fort marqué par la présence de plusieurs centaines de participants composés entre autres d’officiels, d’investisseurs internationaux et d’acteurs culturels.

Après la cérémonie officielle de lancement, les participants ont suivi une présentation de la collection Couleur Indigo, avec ses créations textile, et le groupe d’artistes Les Pépit’Arts, qui a offert un enchaînement de performances vivantes. L’événement selon les services de communication du gouvernement, a permis de mettre en lumière le Bénin sur la scène mondiale, de valoriser sa richesse culturelle, son dynamisme économique et son ouverture aux échanges internationaux.

Des visites protocolaires sur les pavillons du Japon, pays hôte de l’Expo 2025, et celui du Bénin sous le concept ‘’Benin Horizons : A journey of culture and opportunities”, et le pavillon du Brésil, pays frère qui partage avec le Bénin des liens culturels, ont marqué cette Journée nationale.

A Osaka, le Bénin à travers son pavillon entend offrir une expérience interactive, permettant de découvrir ses multiples facettes, alliant traditions ancestrales et modernité.

Le pavillon du Bénin met en avant le dynamisme du pays à travers trois grands axes : la valorisation de ses atouts touristiques, culturels et artistiques, ses innovations et son développement économique.

Les activités prévues dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025, s’achèvent le 13 octobre prochain.

F. A. A.

1er septembre 2025 par ,