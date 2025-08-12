Le Bénin rafle 3 médailles aux championnats du monde au Brésil

Les Béninois Premya Wankou et Songe Holonou ont brillé aux championnats du monde au Brésil en remportant trois médailles.

Le Bénin vient de marquer un grand coup dans l’univers des sports de combat. Après les championnats du monde au Brésil, la délégation béninoise de MMA (Arts Martiaux Mixtes) rentre au pays avec trois médailles. Premya Wankou a porté haut le drapeau national avec une médaille d’argent dans sa catégorie en MMA et une médaille de bronze en Striking MMA. À ses côtés, Songe Holonou s’est également illustré en décrochant une médaille de bronze en Striking MMA.

Ce résultat est le fruit d’une préparation rigoureuse menée par la Fédération Béninoise de MMA & D.A, déterminée à hisser les combattants béninois au sommet. Cette prouesse confirme que le Bénin dispose de jeunes talents dans les sports de combat.

A.A.A

