Coupe Davis

Le Bénin quitte le Groupe mondial II après sa défaite




Le Bénin ne fait plus partie du Groupe mondial II de la Coupe Davis. À l’issue des play-offs disputés les 7 et 8 février face au Salvador, les Guépards tennismen ont été battus 1-3 sur le court du Sofitel Hôtel de Cotonou.

La première journée avait pourtant laissé entrevoir de l’espoir. Après la défaite du jeune Kalomm Agbo Panzo face à Diego Andres Duran Delgado, Alexis Klegou a remis les deux équipes à égalité en s’imposant au tie-break contre Juan Carlos Fuentes Vasquez. Le score était alors de 1-1, nourrissant l’espoir d’une qualification.

Mais la deuxième journée a scellé le sort du Bénin. Le double Agbo Panzo/Klegou puis le simple de Klegou contre Duran Delgado se sont soldés par des défaites. Résultat final : 1-3 en faveur du Salvador. Cette contre-performance relègue le Bénin en Groupe III, une division inférieure, et met fin à ses ambitions pour le mondial 2026.

8 février 2026 par La Rédaction




