Le Bénin qualifié pour les quarts de finale

Sur cinq rencontres, le Bénin a enregistré quatre victoires lors des différents tours dans la catégorie triplettes. Les Guépards sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale.



Après une large victoire face à l’Ukraine jeudi dernier, le Bénin a eu gain de cause sur la Tunisie, la France et le Tchad lors des 2e, 3e et 4e tours des triplettes disputés ce vendredi 15 septembre 2023. Déjà sûrs de disputer les huitièmes de finale, les Guépards se sont inclinés 13-03 lors du 5e tour face à la Thaïlande.

L’autre échec enregistré pour le Bénin dans la soirée d’hier est celui en quart de finale de Tir de précision. Bio Marcel a été dominé par le Togolais Akolly Désiré Akollor sur un score de 38-24.

J.S

