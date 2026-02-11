mercredi, 11 février 2026 -

🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Jeux vidéos

Le Bénin qualifié pour la finale mondiale de Clash Royale




Le Bénin s’est qualifié pour la phase finale mondiale de Clash Royale, une compétition de jeu vidéo qui se tiendra à Mumbai, en Inde, du 26 février au 1er mars 2026.

4 pays dont le Bénin sur 32 nations engagées dans les phases qualificatives participent à la finale mondiale de jeu vidéo "Clash Royale" en Inde du 26 février au 1er mars 2026.

Cette qualification s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée ces derniers mois, après la première participation historique du Bénin à la Coupe d’Afrique des sports électroniques (E-CAN) à Casablanca, puis un passage remarqué à EVO France 2025. Une dynamique portée par la Fédération Béninoise des Sports Electroniques (FBSE), qui multiplie les initiatives pour structurer la discipline, accompagner les talents locaux et offrir une visibilité internationale aux joueurs.

Les finalistes sont : Tunisie, Bénin, Sénégal et Émirats arabes unis.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

11 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




