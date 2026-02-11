Le Bénin qualifié pour la finale mondiale de Clash Royale

Le Bénin s’est qualifié pour la phase finale mondiale de Clash Royale, une compétition de jeu vidéo qui se tiendra à Mumbai, en Inde, du 26 février au 1er mars 2026.

4 pays dont le Bénin sur 32 nations engagées dans les phases qualificatives participent à la finale mondiale de jeu vidéo "Clash Royale" en Inde du 26 février au 1er mars 2026.

Cette qualification s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée ces derniers mois, après la première participation historique du Bénin à la Coupe d’Afrique des sports électroniques (E-CAN) à Casablanca, puis un passage remarqué à EVO France 2025. Une dynamique portée par la Fédération Béninoise des Sports Electroniques (FBSE), qui multiplie les initiatives pour structurer la discipline, accompagner les talents locaux et offrir une visibilité internationale aux joueurs.

Les finalistes sont : Tunisie, Bénin, Sénégal et Émirats arabes unis.

M. M.

11 février 2026 par ,