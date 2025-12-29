lundi, 29 décembre 2025 -

CAN Maroc 2025

Le Bénin privé d’un cadre pour le match contre le Sénégal




Les Guépards du Bénin seront face aux Lions de la Teranga ce mardi 30 décembre 2025, pour le match de la 3e journée de la CAN Maroc 2025. La sélection nationale pour cette rencontre importante et très décisive, devra composer sans l’une de ses pièces maitresses à la défense.

Sessi d’Almeida, milieu défensif évoluant à Neftçi Bakou et l’un des cadres du milieu de terrain des Guépards sera indisponible pour la rencontre face au Sénégal. L’annonce a été faite par le sélectionneur Gernot Rohr lors de la conférence de presse d’avant-match ce lundi 29 décembre. Sessi selon le technicien franco-allemand, ressent une douleur musculaire et ne sera pas aligné. « Nous ne voulons prendre aucun risque, surtout dans une compétition aussi exigeante », a déclaré l’entraîneur.
Sessi d’Almeida est un joueur expérimenté et très connu pour son sens d’anticipation et sa capacité à casser le jeu adverse. En son absence, Gernot Rohr devra recomposer ses cartes pour une victoire face au Sénégal, un géant du continent.

F. A. A.

29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




