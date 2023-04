Le Bénin prié d’éviter les erreurs du Québec

Tandis que les agriculteurs béninois rêvent de croissance, d’industrialisation et de modernité, la relève agricole québécoise déplore les impacts d’une course à la productivité qui aura brimé son accès à la terre, à la rentabilité et à l’agriculture en respect de ses valeurs. Le Bénin pourra-t-il éviter les erreurs du Québec ? Le journal Québécois La Tribune ( tribune.ca) s’y est intéressée en suivant une délégation d’agriculteurs québécois à travers ce pays florissant.

INDUSTRIALISATION DU BÉNIN

« ON N’A PAS LE DROIT DE FAIRE CETTE ERREUR-LÀ »

Jasmine Rondeau, journaliste à La Tribune

Maxime Picard, photographe à La Tribune

