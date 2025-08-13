Le Bénin prévoit un marché dédié au charbon et pétrole

Le Bénin va se doter d’un marché exclusivement consacré au charbon et au pétrole.

Les activités liées au charbon, au pétrole et à d’autres produits inflammables ou toxiques seront regroupées dans une infratructure dédiée, loin des denrées alimentaires. Le projet de marché a été annoncé, le 9 août 2025, par Eunice Loisel Kiniffo, directrice générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANAGeM), sur la chaîne TVC.

Le marché spécialisé ne sera pas installé à Cotonou, selon Eunice Loisel Kiniffo. « Le charbon produit beaucoup de déchets et de poussière, ce qui n’est pas compatible avec un environnement urbain dense », a indiqué la DG ANAGeM.

Ce site dédié vise à limiter les risques d’incendie, à améliorer l’hygiène et à offrir aux commerçants des conditions de travail plus adaptées.

M. M.

13 août 2025 par ,