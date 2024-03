Le Bénin présent à la 60e Biennale de Venise qui s’ouvre le 20 avril

Le Bénin présentera un pavillon officiel à la 60e Biennale de Venise. Cet événement phare aura lieu du samedi 20 avril au dimanche 24 novembre 2024, dans la cité des Doges.

Pour la première fois, la 60ème exposition internationale de la Biennale de Venise présentera un pavillon béninois. Ce sera encore l’occasion pour le Bénin de valoriser l’art contemporain béninois. Le titre du pavillon Bénin est ‘’everything precious is fragile’’ (tout ce qui est précieux est fragile). Quatre (4) artistes à savoir Moufouli Bello, Chloé Quenum, Ishola Akpo et Romuald Hazoumé présenteront leurs œuvres liées à l’histoire et à la culture du Bénin (la traite négrière, la figure de l’Amazone, la philosophie Gèlèdé et la religion Vodun).

Le pavillon du Bénin est produit par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) pour le compte du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

A.A.A

20 mars 2024 par