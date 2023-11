Le Bénin présent à l’Exposition internationale d’importation en Chine

L’édition 2023 de l’Exposition internationale d’importation de la Chine (CIIE) a démarré ce dimanche 05 novembre 2023 dans la ville de Shanghai. 3 400 exposants de plus de 150 pays, régions et organisations prennent part à cette édition qui s’achève vendredi 10 novembre prochain.

La ville de Shanghai accueille l’édition 2023 de l’Exposition internationale d’importation de la Chine. Environ 3 400 exposants de plus de 150 pays, régions et organisations internationales sont attendus à cette édition. Au total, 121 activités seront organisées en marge du Forum économique international de Hongqiao, et ses 22 sous-forums, auxquels participeront plus de 8 000 personnes.

Le Bénin est représenté à cette 6e édition de la CIIE par Les fruits Tilou (Ananas), Blue Skies (Ananas), Natura (Cosmétique de Karité), Wakapou (Cosmétique et Miel de Karité ), Africa Négoce international (Cajou), et Guide et hôtesses habillés par Couleurs Indigo.

Dans son discours d’ouverture, le premier ministre chinois a fait une annonce. « Les importations chinoises de marchandises et de services devraient atteindre 17 000 milliards de dollars en termes cumulés au cours des cinq prochaines années », a annoncé Li Qiang. Une opportunité pour les entreprises béninoises.

5 novembre 2023 par