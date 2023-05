Le Bénin présélectionne 26 joueurs pour le tournoi

La liste des joueurs retenus par la direction technique au terme du camp de détection pour le Nantes International Handball a été publiée ce jeudi 04 Mai 2023. C’était à l’occasion d’une conférence de presse au siège de la Fédération Béninoise de Handball.

La commission chargée de la présélection des joueurs U-16 devant participer au tournoi International de Handball de Nantes en France et qui constitueront l’antichambre des 18 pour le challenge Trophy 2024, s’est réunie les samedi 15 et dimanche 16 Avril 2023 sur les terrains de Handball du CEG Sainte Rita et Hall des arts. Ceci, conformément à la programmation pré établie par la Direction Technique Nationale de la Fédération Béninoise de Handball.

L’objectif est de procéder à la détection et à l’évaluation des jeunes joueurs venus des classes sportives et clubs de tous les départements du Bénin. La commission placée sous la supervision de Jean Houngbelagnon, responsable de la division des sports de jeunes, est composée de trois entraîneurs : Aimé Sébio, Léonce Linta et Albéric Tito.

Après avoir soumis les joueurs à un circuit de training de motricité générale comportant des séquences de vitesse de réaction, de changement de rythme et de coordination, ceux-ci ont dévoilé les présélectionnés.

Joueurs retenus dans les classes sportives :

1- Ben Goïdo (Bohicon)

2- Rouchdane M. Sikirou (Bohicon)

3- Arnaud Todan (Bohicon – ancien participant)

4 – Junior Ahomlanto (Abomey)

5- Stève Zandohoun (Zogbodomey)

6- Thomas Kougou (Kétou)

7 -Rodolphe Houndehoto (Ifangni – ancien participant)

8- Jean de Dieu Houessi (Ifangni)

9- Girhadi Gbleto (Ifangni)

10- Samad Ogoudélé (Ceg Adja-Ouèrè)

11- Sem Tchikou (Abomey-Calavi)

12- Yovogan Ronaldino (Ceg Les Pylones)

13- Yannick Zannouvè (Ceg Nokoué)

14- Gilles-Christ Fagnon Sessinou (Glazoué)

15- Samuel Afayome (Comè)

16- Christ Houngbedji (Ceg Athiémé)

17- Jean-Baptiste Gbédé (Toviklin)- ancien pa

18- Taofic Gouyaba (Lycée Mathieu Bouké – ancien participant)

19- Aîmane Allassane (Ceg 1 Djougou)

20- Yakoubou Issifou (Ceg 1 Djougou)

21- Rafiou Djima (Lycée Mathieu Bouké)

Les joueurs retenus dans les clubs

1- Abdoul Hacque Lafia (Aso Modèle)

2- Parfait Hounmenou (Aso Modèle – ancien participant)

3- Norris Tchakou (Aso Modèle)

4- Samuel Vivant Ehoun (Académia)

5- Mohamed Kpara Matarou (Assec)

Le premier regroupement de ces joueurs présélectionnés est pour le 18 mai prochain.

J.S

5 mai 2023 par ,