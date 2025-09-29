lundi, 29 septembre 2025 -

Eliminatoires-Mondial 2026 / Afrique du sud sanctionnée

Le Bénin prend la tête du Groupe C




La FIFA a infligé une sanction à l’Afrique du Sud pour avoir aligné un joueur inéligible lors de son match contre le Lesotho, le 21 mars dernier. La rencontre, initialement remportée 2-1 par les Sud-Africains, est désormais comptabilisée comme une victoire 3-0 pour le Lesotho.

La Fédération Sud-Africaine de Football (SAFA) a violé l’article 19 du Code disciplinaire de la FIFA et l’article 14 du règlement des qualifications, selon une décision de la FIFA rendue ce 29 septembre 2025.

En cause : la présence sur le terrain de Teboho Mokoena lors de la rencontre contre le Lesotho le 21 mars dernier, alors que le joueur ne remplissait pas les critères d’éligibilité.

Une défaite par forfait (0-3) et 10 000 francs suisses d’amende ont été infligées à la Fédération Sud-Africaine (SAFA).

Le joueur écope, quant à lui, d’un avertissement.

L’Afrique du Sud chute de 17 à 14 points à cause de cette sanction de la FIFA.

Une aubaine pour le Bénin, qui totalise également 14 points, mais avec une meilleure différence de buts. Les Guépards s’installent donc en tête du groupe à deux journées de la fin des qualifications pour le Mondial 2026.

Le suspense est total.

M. M.

Classement actualisé du groupe de qualification

1er : Bénin – 14 pts (+4)
2ᵉ : Afrique du Sud – 14 pts (+3)
3ᵉ : Nigéria – 11 pts (+2)
4ᵉ : Rwanda – 11 pts (0)
5ᵉ : Lesotho – 9 pts (-6)
6ᵉ : Zimbabwe – 4 pts (-6)

29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




