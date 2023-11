Le Bénin, premier pays africain à accueillir le Salon Afrique Unie

Les travaux de la 6e édition du Salon Afrique Unie (SAU) ont démarré ce jeudi 09 novembre 2023 au Palais des congrès de Cotonou. « Economie créative et technologie immersive, quels enjeux pour l’Afrique », c’est le thème retenu pour cette édition, la première sur le continent africain, organisée en partenariat avec la Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin).

Le Salon Afrique Unie, une plateforme de valorisation des acteurs africains et afro descendants proposant des solutions alternatives pour un développement maîtrisé, a démarré ce jeudi 09 novembre 2023 au Palais des congrès de Cotonou. Le Bénin est le premier pays qui accueille pour la première fois en Afrique, les travaux de ce salon.

Ce choix, selon la promotrice du SAU, s’explique par le fait que le Bénin depuis plusieurs années, est en pleine mutation, dynamique sur les plans économique et touristique, et par la mise en lumière de son riche patrimoine immatériel et matériel, un climat des affaires plus rassurant et offrant des garanties en matière d’investissement. « Notre vocation en tant que afro descendants africains, est d’accompagner ce processus pour l’unité et le développement de l’Afrique. D’où le Salon Afrique Unie », a expliqué Urmine GOUNONGBE.

Se référant au thème retenu pour cette 6e édition, la directrice des opérations de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), souligne qu’elle donnera l’occasion de mieux apprécier toutes les actions mises en place par le gouvernement du Bénin afin de mettre le pays en valeur sur la scène international, et d’inciter les investisseurs nationaux et étrangers. « Osez le Bénin », déclare-t-elle. Noëlle SADELER a expliqué les facilités d’investissements et les atouts qui font du Bénin, la destination de choix pour les séjours touristiques et les investissements en Afrique.

Une fierté nationale

L’organisation au Bénin de la 6e édition du SAU selon la directrice des opérations de la CCI Bénin, est une fierté nationale. Au nom du président de la CCI Bénin, elle a remercié les organisateurs pour le choix porté sur le Bénin, lequel rime avec la vision de l’institution consulaire. Celle de « bâtir une communauté d’affaires plus forte, résiliente et diversifiée », a rappelé Joëlle VIDEHOUENOU avant d’exprimer la fierté de la CCI Bénin de participer à cette 6e édition du SAU en tant que partenaire privilégié. « Le développement de l’Afrique passe inévitablement par l’éveil de ses filles et fils, et ce cheminement est conditionné par le développement des économies locales. La mandature 2020-2025 de la CCI Bénin travaille au quotidien à offrir une tribune d’informations au secteur privé, et œuvre à favoriser toute initiative à l’instar du salon qui contribue au rayonnement du monde des affaires », a-t-elle confié.

Randyx ADJADOHOUN, premier adjoint au maire de la ville de Cotonou, a représenté le maire Luc ATROKPO à la cérémonie de lancement de ce salon.

Plusieurs panels de communications seront développés au cours du SAU prévu pour durer trois jours. Il s’agit entre autres, de « Femmes dirigeantes : rôles et responsabilités au sein des organisations » ; « Collectivité territoriale en Afrique : Quels véhicules de financement des projets » ; « Les politiques de formation professionnelle et les métiers d’avenir en Afrique » ; « La santé en Afrique : Quels système d’organisation de production et d’innovation ? », etc.

F. A. A.

9 novembre 2023 par