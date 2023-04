Le Bénin pratique le fétichisme autour des actes de la FIFA

Le secret ou l’opacité comme mode de gouvernance des affaires publiques en République du Bénin. C’est la nouvelle doctrine où approche dans la gestion des actes officiels de la FIFA au pays de la Rupture.

La triste rétention d’informations dont le Bénin a fait preuve dans le cadre de la 1ere session d’examen d’agents de la FIFA n’est pas récente. C’est la pratique depuis un moment sur tous les événements organisés par la FIFA

En effet, lors de la dernière Coupe du monde Qatar 2022, un seul journaliste sportif beninois y a pris part par le canal d’autres réseaux.

Les autorités béninoises ont fait du fétichisme autour des clés ou codes que la fédération internationale de football association(FIFA) met à la disposition de chaque fédération.

Il était impossible aux journalistes béninois de s’accréditer. Et pourtant, Le Bénin a reçu moins d’une dizaine (nombre réduit comme la plupart de plusieurs pays africains non-qualifiés) au niveau du secrétariat général de sa fédération. L’ensemble de la presse sportive a fait des pieds et des mains pour l’avoir mais en vain. Les codes ou les clés sont gardés et les journalistes sportifs qui ont programmé leur voyage ont dû l’annuler.

Mythe et mystère toujours autour des choses qui sont accessibles ailleurs. En quoi la présence de plusieurs journalistes sportifs Béninois en coupe du monde dérangerait ?

L’esprit initiatique qui suppose le secret comme mode de gouvernance peut-il s’appliquer à la gestion des affaires publiques ?

Le message de la FIFA pour accréditer les médias

