Le Secrétaire Permanent de CONAFIL inhumé le 18 octobre prochain

Décédé le vendredi 3 octobre 2025, Zacharie Assogba Gbodjeydo, le Secrétaire permanent de la Commission nationale des finances locales (CONAFIL), sera inhumé samedi 18 octobre prochain, à Agbangnizoun, dans le département du Zou.

Les obsèques de Zacharie Assogba Gbodjeydo, Secrétaire permanent de la Commission nationale des finances locales et gestionnaire du Fonds d’appui au développement des communes (FADeC), démarrent mercredi 15 octobre par une messe-veillée sur la paroisse Marie auxiliatrice de Mènontin, à Cotonou. La messe de requiem sera célébrée samedi 18 octobre en l’église Saint Christophe d’Agbangnizoun, suivi de l’enterrement dans l’intimité familiale.

Zacharie Assogba Gbodjeydo est décédé, vendredi 3 octobre 2025, au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU) de Cotonou.

Le regretté est un cadre chevronné. Il a exercé en qualité d’Agent comptable à la Direction du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi (COUS-AC), cumulativement avec ses fonctions au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, où il assurait la coordination des activités du Secrétariat Permanent (SP) de la CONAFIL.

Depuis juin 2022 où il a été déniché par le président Talon dans le cadre de la réforme sur la décentralisation, M. Zacharie Assogba Gbodjeydo assurait également les fonctions de coordonnateur adjoint de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, cumulativement avec son poste de Secrétaire permanent de la CONAFIL. Formateur aguerri, il partageait également son savoir à l’École nationale d’administration (ENA) et dans plusieurs autres institutions.

Marina HOUENOU (Stag)

