Le Bénin participe à l’élaboration d’une stratégie de lutte au Cap Vert

La ville de Praia au Cap Vert a abrité un colloque international des chefs d’Etat-major des forces navales des pays côtiers. 38 représentants de pays ont participé aux travaux consacrés à l’élaboration d’une stratégie de lutte contre la criminalité maritime.

Réfléchir aux questions liées à la sécurité maritime, notamment la pêche illégale non déclarée et non réglementée- qui, selon les données, coûte près de 11,5 milliards de dollars à l’Afrique, la piraterie, le vol de pétrole, la contrebande de drogue et le trafic d’êtres humains et d’armes, c’est l’objet du conclave international des chefs d’Etat-major des forces navales des pays côtiers tenu au Cap Vert. Les participants ont également réfléchi au cours des travaux, au renforcement de la collaboration entre les pays côtiers à travers des échanges de renseignements et des manœuvres conjointes dans les eaux africaines (l’océan Atlantique, l’océan indien et la mer Méditerranée). La nécessité d’une harmonisation de la règlementation pour faciliter les interventions des infanteries navales n’a pas été occulté lors des assises qui ont duré trois jours. Outre les chefs d’Etat-major des pays côtiers, les commandements des forces navales américaines, d’Europe-Afriques et de la NAVEUR-NAVAL ont également participé aux travaux.

Avec, les forces navales américaines Europe-Afrique, les échanges ont porté sur des approches stratégiques et opérationnelles de sécurité maritime. D’après nos sources, des travaux pratiques ont été organisés sur le destroyer lance-missiles Arleigh Burke USS Bulkeley (DDG 84) avec des démonstrations de lutte contre les incendies à bord, des exercices d’embarquement conjoint de la garde côtière américaine et du Cap-Vert et une simulation de robotique de neutralisation des bombes menée par les Marines américains.

C’est pour la première fois que tout le ghotta des forces navales des pays côtiers d’Afrique se retrouve ensemble pour discuter des questions relatives à la sécurité maritime.

