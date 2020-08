Le Bénin organise un concours de rédaction

Le gouvernement du Bénin à travers le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche organise un concours de rédaction dans le cadre de la célébration de l’édition 2020 de la journée mondiale de l’alimentation et du lancement de la 24e édition du TELEFOOD.

Selon le communiqué rendu public ce lundi 24 août 2020 et signé du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Gaston Dossouhoui, il s’agit d’un concours de rédaction épistolaire à l’intention des élèves du premier cycle de l’enseignement secondaire et des productrices et producteurs néo-alphabètes. Les candidats doivent écrire sur le thème retenu par la FAO pour l’édition 2020 qui est : « Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble, agir pour l’avenir »,

« Vous écrivez à un ami pour lui parler de la Journée Mondiale de l’Alimentation cette année portant sur le thème ‘’Cultiver, nourrir, préserver. Ensemble, agir pour l’avenir’’. Faites-lui part de votre compréhension de ce thème en y expliquant comment l’accès durable à une alimentation saine et suffisante est une des mesures essentielles à la riposte à la Covid-19, surtout pour les plus pauvres et les plus vulnérables », détaille le ministre dans son communiqué.

La rédaction manuscrite ne doit pas dépasser 2000 mots. Aussi, les candidats composeront-ils en français et les néo-alphabètes dans l’une des langues comme Adjagbé, Batonnou, Dendi, Fongbé, Goungbé, Minan et Nago.

Les demandes d’inscription au concours adressées aux directeurs départementaux de l’Agriculture de l’élevage et de la pêche, doivent être déposées dans les bureaux des DDAEP au plus tard le 4 septembre 2020 à 18 h 30 minutes.

Les compositions écrites s’effectueront sur toute l’étendue du territoire national au niveau des DDAEP le 18 septembre 2020 à 8 h 00.

En participant à ce concours, les candidats contribuent à « la sensibilisation du public aux côtés de la FAO et du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, contre la pauvreté et la faim, à l’occasion de l’organisation de la journée mondiale de l’alimentation et du TELEFOOD ».

AAA

24 août 2020 par