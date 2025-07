Le Bénin offre 72h sans visa aux croisiéristes

Les passagers des navires de croisière faisant escale au Bénin bénéficient d’une exemption de visa de 72 heures, à condition d’être encadrés par une agence de voyages agréée.

Le Bénin facilite désormais l’accès à son territoire pour les passagers de croisières. Ces passagers bénéficient d’un séjour de 72 heures sans visa, à condition d’être pris en charge par une agence de voayge agréée. « Il s’agit de rendre le Bénin plus accessible, plus accueillant et plus compétitif dans le secteur des croisières », explique une source à Bénin Tourisme, l’agence nationale chargée de la promotion du secteur.

La mesure a été mise en place en coordination avec la Police Républicaine et les autorités portuaires. L’objectif est d’offrir une expérience fluide, sûre et encadrée dès l’arrivée des croisiéristes à quai. Elle permettra de renforcer l’attractivité de la destination, notamment auprès des compagnies maritimes opérant en Afrique de l’Ouest.

Depuis le début de l’année, plusieurs compagnies prestigieuses ont déjà jeté l’ancre au port de Cotonou. En février, le Seabourn Sojourn ouvrait le bal. En avril, c’était au tour du Crystal Symphony, le plus grand paquebot jamais accueilli au Bénin.

À chaque escale, les touristes ont pu découvrir les sites majeurs du pays : Ganvié, Ouidah, Porto-Novo, le centre-ville de Cotonou. Un voyage au cœur d’un patrimoine vivant et d’une culture préservée.

« Nos passagers ont été émerveillés par la richesse culturelle et l’accueil chaleureux », témoigne un responsable d’une agence maritime basée à Lisbonne.

