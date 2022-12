Le Bénin obtient 90 milliards FCFA du FMI

Le gouvernement béninois obtient un décaissement de près de 90 milliards de FCFA du Fonds Monétaire International. Ce, après première revue satisfaisante de son programme.

Le Conseil d’Administration du FMI a conclu mercredi 14 décembre 2022, la première revue du programme économique et financier au titre du Mécanisme Elargi de Crédit et de la Facilité Elargie de Crédit pour le Bénin. Le Bénin bénéficie d’un décaissement immédiat de 144 millions de dollars soit près de 90 milliards de FCFA. Ce décaissement intervient suite aux résultats satisfaisants de la première revue tenue à Cotonou en novembre dernier.

« Les conclusions de la première revue ont montré que le Bénin a respecté tous les critères quantitatifs et objectifs indicatifs du programme au-delà des cibles retenues. De même, les réformes structurelles majeures attendues à la première revue du programme ont toutes été mises en œuvre », informe le communiqué du ministère de l’Economie et des Finances. La performance du Bénin « atteste de la bonne progression de l’opérationnalisation des réformes du gouvernement et reflète l’amélioration du cadrage macroéconomique ainsi que la qualité de la gestion des finances publiques ».

A travers ce nouveau décaissement, le FMI salue « les efforts considérables déployés par les autorités béninoises en matière de mobilisation des ressources intérieures, conjugués à l’efficacité des dépenses publiques ». L’institution internationale renouvelle sa confiance dans les politiques publiques conduites par le gouvernement. Il témoigne également sa satisfaction totale pour les efforts continus de consolidation budgétaire effectués par le Bénin.

Le programme économique et financier (PEF) 2022-2025 du Bénin appuyé par le Fonds Monétaire International est conjointement financé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et le Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) pour un montant total de près de 638 millions de dollars USD.

