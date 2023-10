Le Bénin obtient 39 millions de dollars US du PME

Un double financement de près de 39 millions de dollars US du Partenariat mondial pour l’éducation (PME) au Bénin. Le double financement a été obtenu, vendredi 6 octobre 2023, à la session extraordinaire du Groupe Local Éducation (GLE) tenue à l’initiative de l’UNICEF au Ministère des enseignements maternel et primaire.

Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Salimane KARIMOU, Président du Groupe Local Éducation (GLE) et chef de file des ministres en charge de l’éducation a annoncé, vendredi 6 octobre 2023, que le Bénin a obtenu un double financement de 38.550.000 dollars US du Partenariat mondial pour l’éducation (PME).

Le financement est réparti ainsi qui suit : 25.700.000 dollars US au titre de financement pour la transformation de l’éducation et 12.850.000 dollars US au titre de l’accélérateur de l’éducation des filles.

Ce double appui financier du PME intervient au lendemain de l’échéance du PME3.

A la session d’échanges du Groupe Local Éducation (GLE), vendredi 6 octobre 2023, il a été question du choix d’un ou de deux agents partenaires devant conduire les opérations pour l’élaboration des documents techniques détaillés relatifs aux deux financements, l’un pour le compte de la transformation de l’éducation et l’autre pour l’accélération de l’éducation des filles. La configuration de l’équipe devant conduire le processus de sélection du ou des agents partenaires était était également au centre des échanges.

L’option d’un seul agent partenaire a été retenu à l’issue des échanges. Ce choix a été fait par souci de célérité, d’efficacité et surtout de disponibilité des acteurs.

La session a connu la participation de Berth TEHOU, représentant le chef de file des Partenaires techniques et financiers et de Djanabou MAHONDE, représentante résidente de l’UNICEF au Bénin.

Le représentant pays du PME a suivi les échanges depuis Washington.

M. M.

7 octobre 2023 par ,