38,500 milliards FCFA, c’est le montant obtenu par la direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Bénin le 6 février 2020 auprès des investisseurs du marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Ceci au terme de son émission d’obligations assimilables du trésor (OAT) à 60 mois.

Selon les résultats de l’émission, le Bénin ayant sollicité un montant de de 35 milliards de FCFA reçoit finalement 38,500 milliards de FCFA des investisseurs.

Le montant global des soumissions est de 61,104 milliards FCFA et le taux de couverture est de de 174,58%.

Le prix moyen pondéré s’est situé à 9894 et le prix marginal à 9825. S’agissant du rendement moyen pondéré, il se situe à 6,25%.

Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 7 février 2025 et le paiement des intérêts à un taux d’intérêt de 6 % l’an dès la première année.

Excepté la Guinée-Bissau, le Mali et le Niger, tous les pays de l’UEMOA ont pris part à l’opération d’adjudication.

L’Agence UMOA-Titres (« AUT ») a vocation à apporter son concours aux États membres pour mobiliser sur les marchés de capitaux, les ressources nécessaires au financement de leurs politiques de développement économique, à des coûts maîtrisés.

Akpédjé AYOSSO

7 février 2020 par