Le Bénin obtient 30 millions d’euros de la BERD

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) lance son premier investissement en Afrique subsaharienne en accordant à la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) un prêt de 30 millions d’euros.

Le Bénin obtient le premier investissement de la BERD en Afrique subsaharienne. Elle a accordé à la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE), un prêt souverain de 30 millions d’euros. Grâce à ce prêt, la SBEE va moderniser son infrastructure de distribution afin d’améliorer le quotidien des communautés rurales et des ménages vulnérables, en particulier des femmes.

Le prêt de la BERD s’inscrit dans un programme de 173 millions d’euros, cofinancé par l’Agence Française de Développement, chef de file de cet investissement, et la Banque Européenne d’Investissement. « Ce programme de financement bénéficiera également d’une subvention d’investissement de la Plateforme d’investissement pour l’Afrique de l’Union européenne » informe la BERD.

Le projet permettra de connecter au réseau électrique 120 000 nouveaux foyers, soit 600 000 personnes, dans 750 villages et villes rurales. « Cet investissement transformateur contribuera à élargir l’accès à une électricité fiable pour des milliers de familles. Il renforcera également la résilience et la durabilité des infrastructures énergétiques du Bénin, éléments fondamentaux pour accélérer le développement rural et libérer le potentiel économique », a déclaré Dasha Dougans, chef de la BERD au Bénin. Depuis 2024, le Bénin est devenu actionnaire de la BERD en 2024 et pays d’opération en juillet 2025.

17 décembre 2025 par