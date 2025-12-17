mercredi, 17 décembre 2025 -

Renforcement du réseau électrique national

Le Bénin obtient 30 millions d’euros de la BERD




La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) lance son premier investissement en Afrique subsaharienne en accordant à la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) un prêt de 30 millions d’euros.

Le Bénin obtient le premier investissement de la BERD en Afrique subsaharienne. Elle a accordé à la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE), un prêt souverain de 30 millions d’euros. Grâce à ce prêt, la SBEE va moderniser son infrastructure de distribution afin d’améliorer le quotidien des communautés rurales et des ménages vulnérables, en particulier des femmes.

Le prêt de la BERD s’inscrit dans un programme de 173 millions d’euros, cofinancé par l’Agence Française de Développement, chef de file de cet investissement, et la Banque Européenne d’Investissement. « Ce programme de financement bénéficiera également d’une subvention d’investissement de la Plateforme d’investissement pour l’Afrique de l’Union européenne » informe la BERD.

Le projet permettra de connecter au réseau électrique 120 000 nouveaux foyers, soit 600 000 personnes, dans 750 villages et villes rurales. « Cet investissement transformateur contribuera à élargir l’accès à une électricité fiable pour des milliers de familles. Il renforcera également la résilience et la durabilité des infrastructures énergétiques du Bénin, éléments fondamentaux pour accélérer le développement rural et libérer le potentiel économique », a déclaré Dasha Dougans, chef de la BERD au Bénin. Depuis 2024, le Bénin est devenu actionnaire de la BERD en 2024 et pays d’opération en juillet 2025.

17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso




COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU 17 DÉC. 2025


17 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 17 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Près de 2000 jeunes à recruter pour renforcer les FAB


17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, mercredi 17 décembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

2 nominations au ministère de la Santé


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres, ce mercredi 17 décembre 2025, deux (02) (…)
Lire la suite

Keith Sonon boucle 15 jours et prolonge


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Amazone en Cheffe, Keith Sonon a bouclé dans la soirée de ce mardi 16 (…)
Lire la suite

Une seconde vague de mutins attendue à la Criet


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une seconde vague de mutins et civils interpellés dans le cadre (…)
Lire la suite

Réception du matériel électoral pour le Borgou et l’Alibori


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (Cena) a réceptionné, lundi (…)
Lire la suite

La journaliste Angela Kpeidja interpellée


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La journaliste Angela Kpeidja a été interpellée par les forces de (…)
Lire la suite

Le journaliste Biby Daouda inhumé ce mardi


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’animateur et journaliste Biby Daouda à la retraite à l’ex ORTB sera (…)
Lire la suite

30 militaires et un civil déposé en prison


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Trente et un (31) personnes, dont un civil ont été déposées en prison (…)
Lire la suite

Le CHIC inaugure son service de restauration


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC) franchit un (…)
Lire la suite

Décès du promoteur de l’université privée Houdégbé


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Professeur et ancien député Octave Cossi Houdégbé a rendu l’âme (…)
Lire la suite

Ladji renaît grâce au PAPC


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La mise en œuvre du Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (…)
Lire la suite

Les mutins auditionnés à la CRIET ce lundi


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les 13 mutins interpellés après la mutinerie déjouée au Bénin seront (…)
Lire la suite

Chabi Yayi placé en garde à vue


15 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Interpellé dans la nuit du samedi au dimanche 14 décembre 2025, Chabi (…)
Lire la suite

Un nouveau régisseur nommé à la prison civile d’Abomey-Calavi


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A la prison civile d’Abomey-Calavi, un nouveau régisseur est nommé (…)
Lire la suite

Le Canada réaffirme son soutien au Bénin après la mutinerie déjouée


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand s’est (…)
Lire la suite

Le Borgou fait une marche citoyenne pour défendre la paix et la République


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les populations du département du Borgou ont exprimé ce vendredi 12 (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Nigéria affichent leur unité après la mutinerie manquée


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En marge des travaux de la 95e session ordinaire du Conseil des (…)
Lire la suite


