Le Bénin éliminé

Le miracle n’aura pas lieu pour les Guépards du Bénin. Au lieu d’une victoire à Maputo, Gernot Rohr et ses poulains reviendront à Cotonou avec une défaite sur le score de 3-2.



Après avoir manqué la dernière CAN qui s’est jouée au Cameroun, le Bénin ne sera pas représenté en Côte d’Ivoire en Janvier 2024.

Depuis des semaines, on rêvait de voir enfin le Bénin nous sortir le beau jeu à Maputo et revenir au pays avec la qualification pour la CAN 2023. Mais, au final c’est une défaite pour les Guépards. Alors qu’ils étaient en quête d’une victoire en terre mozambicaine, les Guépards ont été cloués par le Mozambique en s’inclinant 3-2.

Steve Mounié lançait l’espoir en ouvrant le score pour le Bénin à la 20e minute sur penalty. Mais ce but n’a pas fait le bonheur pour le peuple béninois très longtemps. Le Mozambique est très rapidement revenu au score. Witi a égalisé à la 27e avant que Guima ne marque le second but mozambicain.

2-1, c’était le score à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Gernot Rohr s’étaient réveillés. Sur une belle frappe de Moumini, Jordel Dossou dévie de la tête et ramène les deux équipes à égalité (2-2). Si Stéphane SESSEGNON a finalement fait son entrée en jeu, le meilleur joueur de l’histoire de la sélection béninoise n’aura pas créer la surprise. Au contraire, les Mozambicains, ont surpris en toute fin de partie sur un but de Clèsio Bauque (90+5).

Une défaite pour une élimination qui ne vient pas récompenser les efforts du Gouvernement béninois et de son ministre des Sports.

J.S

9 septembre 2023 par